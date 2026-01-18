BMC चुनाव में ऐतिहासिक जीत, फिर भी नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दे दी मात?

BMC Election Result 2026: BMC चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी बीजेपी अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है. पार्टी में शामिल लोगों ने इन नतीजों को उम्मीद से कम बताया. जानिए किसने क्या कहा?
BJP: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया. बीजेपी ने इस चुनाव में करीब 1400 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं BMC चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक 89 सीटों पर कब्जा किया. साल 2002 के बाद इतनी सीटें अपने दम पर पाने वाली बीजेपी पहली पार्टी बनी है. इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी की राज्य लीडरशिप इन नतीजों से नाखुश है. पार्टी में शामिल लोगों ने इसे उम्मीद से कम बताया है. जानिए किसने क्या कहा?
कितनी सीटों का था टारगेट?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BJP ने आधे रास्ते के करीब पहुंचने के लिए कम से कम 110 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट रखा था, लेकिन वह काफी पीछे रह गई, जिससे कैंपेन में क्या गलत हुआ, इसका अंदरूनी रिव्यू करना पड़ा. पार्टी नेताओं ने मुंबई यूनिट के अंदर तालमेल की कमी, गलत कैंडिडेट सिलेक्शन और राज और उद्धव ठाकरे के “मराठी अस्मिता और मुंबई प्राइड” के नारे का मुकाबला करने में नाकामी को खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण बताया.
इसलिए बदला टारगेट?
डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के साथ सीट-शेयरिंग की बातचीत से पहले, BJP ने शुरू में 155 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था और लगभग 120-125 सीटें जीतने का टारगेट रखा था लेकिन, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के दखल से कहा जाता है कि शिंदे ने जोरदार बातचीत की और अपनी पार्टी के लिए 91 सीटें हासिल कीं, जिससे BJP को 137 सीटें मिलीं. अपनी कम सीट हिस्सेदारी के साथ, BJP ने अपना लक्ष्य बदलकर 110 सीटें कर दिया, लेकिन सिर्फ 89 ही हासिल कर पाई.
ठाकरे भाईयों ने दी मात
खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई यूनिट को अपनी नाराजगी बताई है कि पार्टी अपने मोमेंटम को बड़ी जीत में नहीं बदल पाई. पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य लीडरशिप का मानना है कि रविवार को शिवाजी पार्क में ठाकरे भाइयों की जॉइंट रैली, जिसमें उन्होंने मराठी वोटरों से “मुंबई और मराठी पहचान बचाने” की अपील की थी, का असर काफी हद तक देखा जा सकता है. ठाकरे भाइयों द्वारा तय की गई मराठी कहानी का मुकाबला करने में नाकामी बड़ी वजहें थीं.
राज ठाकरे का प्रजेंटेशन बनी वजह
एक और BJP नेता ने कहा कि पिछले एक दशक में अडानी ग्रुप की ग्रोथ पर राज ठाकरे का प्रेजेंटेशन असरदार था और लोगों के दिल को छू गया, लेकिन हम उतने ही मजबूत जवाब से इसका मुकाबला नहीं कर सके. नेता ने आगे कहा कि लीडरशिप ने इस नैरेटिव को बनते देखा लेकिन इसे बेअसर करने के लिए उन्हें काफी समय नहीं मिला. सोमवार को शिवाजी पार्क रैली के लिए भीड़ इकट्ठा न कर पाने से भी महायुति को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ.
निर्णायक साबित हुआ बदलाव
हालांकि BJP ने 15 जनवरी को हुए 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 49% सीटें जीती हैं और मुंबई में 64% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट दर्ज किया है, नेताओं ने माना कि देश की सबसे अमीर सिविक बॉडी में उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं. पार्टी का मानना है कि मराठी वोटरों के बीच यह बड़ा बदलाव निर्णायक साबित हुआ. BJP नेता ने कहा, “हमारा नॉर्थ इंडियन और गुजराती बोलने वाला वोट बेस बना रहा लेकिन BJP का हार्डकोर मराठी वोटर, जिसने असेंबली इलेक्शन में हमारा साथ दिया था, सिविक इलेक्शन में ठाकरे की तरफ चला गया. यह बदलाव इतना तेज़ था कि शिंदे की लीडरशिप वाली सेना भी इसे रोक नहीं पाई. फडणवीस और शिंदे ने सोमवार की रैली में माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
