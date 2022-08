Bihar Politics: नीतीश कुमार पर निशाना तो JDU ने किया पलटवार, ललन सिंह बोले- 'विधवा विलाप' कर रही BJP

JDU hit back BJP: बिहार में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार को लेकर बीते दिन एक बयान दिया था और अब जेडीयू ने अब पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता खोने के बाद बीजेपी ‘विधवा विलाप’ कर रही है. बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी हालत उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती है. बीजेपी नेता के बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी का कानून-व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर हमला राज्य में सत्ता खोने के बाद उसका ‘विधवा विलाप’ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में कानून का राज हमेशा बना रहेगा.

'जंगलराज' को लेकर दागा सवाल

ललन सिंह ने बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह को उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले को लेकर निशाना बनाने के लिए भी बीजेपी की निंदा की और सवाल किया कि उसने सचान को सशस्त्र अधिनियम के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बर्खास्त क्यों नहीं किया.ललन सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस ने साफ कर दिया है कि उसे आरजेडी नेता कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. उन्होंने पूछा कि सचान को दोषी ठहराया गया है, क्या बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है?

#WATCH |When asked about BJP's allegations that "jungle raj" has returned to Bihar, JD(U) chief Rajiv Ranjan (Lalan) Singh says, "BJP is out of power now, so what will they do if not indulge in "vidhwaa vilaap"? One incident occurred & they started seeing return of jungle raj..." pic.twitter.com/GRTWfmW8tQ

— ANI (@ANI) August 18, 2022