नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न दें बयान, सोशल मीडिया से भी बनाएं दूरी, बीजेपी का सख्त निर्देश

Nepal Gen Z Protest: बीजेपी ने नेपाल मुद्दे पर अपने मंत्रियों, सांसदों और पदाधिकारियों को बयानबाजी और सोशल मीडिया कमेंट्स से दूर रहने का निर्देश दिया है. नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद हिंसक प्रदर्शनों और कर्फ्यू के बाद जो हालात इन दिनों नेपाल में हैं उसकी स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है. भारत सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और नपी-तुली प्रतिक्रिया दे रही है.
Trending Photos
BJP On Nepal violence: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नेपाल में चल रहे ताजा हालात को लेकर अपने नेताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं. पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों से कहा है कि वे नेपाल मुद्दे पर कोई बयान न दें और सोशल मीडिया पर भी इस बारे में कमेंट करने से बचें. यह निर्देश नेपाल में हाल के हिंसक प्रदर्शनों और वहां की अस्थिर स्थिति को देखते हुए दिया गया है.
नेपाल में हालात बहुत नाजुक
नेपाल में इन दिनों हालात बहुत नाजुक हैं. दो दिन हिंसा की आग में झुलसने के बाद तख्तापलट तो हो गया है. अब अगली लड़ाई नई सत्ता किसे दी जाए इस पर हो रही है. बैठकों का दौर जारी है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नाम आगे आ चुका है. सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. नेपाल सेना ने पूरे देश में सुरक्षा की कमान संभाल ली है और काठमांडू में कर्फ्यू लागू है.
बीजेपी का सतर्क रुख
बीजेपी ने नेपाल के हालात को देखते हुए अपने लोगों को निर्देश दिया है. इस कदम के पीछे भारत-नेपाल संबंधों को भी ध्यान में रखा गया है. नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी देश है, और वहां की अस्थिरता का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश, पर भी पड़ सकता है. पार्टी नहीं चाहती कि उसके नेताओं के बयानों से कोई गलत संदेश जाए या द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़े. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी ने अपने नेताओं से कहा है कि वे नेपाल के मसले पर सिर्फ सरकार की आधिकारिक लाइन का पालन करें. भारत सरकार इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है और नपी-तुली प्रतिक्रिया दे रही है. कई भारतीय नागरिक भी नेपाल में फंसे हैं, जिनके लिए सरकार हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही है.
सोशल मीडिया पर भी सख्ती
बीजेपी ने अपने नेताओं को सोशल मीडिया पर नेपाल से जुड़े किसी भी पोस्ट या कमेंट से दूर रहने की हिदायत दी है. इसका मकसद गलत सूचनाओं और अनावश्यक विवादों से बचना है. नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद वहां के युवाओं, खासकर जेन-जी समूह, ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे. ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि उसके नेताओं की कोई टिप्पणी वहां के हालात को और भड़काए.
भारत-नेपाल सीमा पर असर
नेपाल के इस संकट का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी दिख रहा है. बिहार और उत्तर प्रदेश के कई लोग नेपाल के मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. वहां की अस्थिरता से इन इलाकों में कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.