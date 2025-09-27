ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम-सीता वाला सिक्का? अमित मालवीय के इस पोस्ट से छिड़ी बहस

West Bengal News: कोलकाता में इन दिनों भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हुआ है. सड़कें, बाजार और गलियां पूरी पानी से लबालब भरी हैं. शहर में बारिश के कारण आई बाढ़ से लोगों को काफी परेशानी हुई. कई लोगों की गाड़ियां पानी की भेंट भी चढ़ गई. भारी बरसात के बाद शहर में कीचड़ भी जम गया, जिसे साफ करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया. इस दौरान इतिहास से जुड़ी एक प्राचीन चीज देखने को मिली है.

अमित मालवीय का पोस्ट

भाजपा के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने साल 1818 के एक सिक्के का जिक्र किया है.

Soon after the deluge in Kolkata, large numbers of labourers were deployed across the city to clear the sludge that had accumulated. At one such site, while digging, a 1 Anna coin dating back to 1818 — issued by the East India Company and embossed with the images of Bhagwan Ram,… pic.twitter.com/qsHkuBSvrJ Add Zee News as a Preferred Source — Amit Malviya (@amitmalviya) September 26, 2025

अमित मालवीय ने लिखा,' कोलकाता में बाढ़ के तुरंत बाद शहर भर में जमा हुए कीचड़ को साफ करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया. ऐसी ही एक जगह पर खुदाई करते समय 1818 का एक आना का सिक्का मिला.'

अमित मालवीय का दावा

अमित मालवीय ने आगे लिखा,' यह सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी किया गया था. इसपर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आकृतियां छपी थीं.' IT सेल के हेड ने लिखा,' आज के 'धर्मनिरपेक्ष' लोग अगर हमारी मुद्रा पर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें होतीं तो इसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह खोज दर्शाती है कि हिंदू लोकाचार हिंदुस्तान की मानसिकता में कितनी गहराई से समाया हुआ है. यह अकारण नहीं है कि भारत को हिंदू सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है और मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमणों के दौरान हमारे लोगों पर जबरन धर्मांतरण के बावजूद भारत की आत्मा भगवा ही है.'

इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया

अमित मालवीय के इस पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा,' यहां तक कि एक विदेशी कंपनी ने भी उन लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की और फिर शासन किया, लेकिन जब हिंदू राष्ट्रवादी भारत पर शासन करते हैं, तो वे ईसाई भारतीयों के खिलाफ भीड़ हिंसा का समर्थन करते हैं. इस साल ईसाइयों पर 600 से अधिक हमले हुए.' कई सोशल मीडिया यूजर्स अमित मालवीय के इस पोस्ट को फेक बता रहे हैं.

FAQ

अमित मालवीय ने क्या दावा किया है?

अमित मालवीय ने दावा किया है कि यह सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी किया गया था और यह हिंदू लोकाचार की गहराई को दर्शाता है.

अमित मालवीय कौन हैं?

अमित मालवीय भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं और अक्सर अपने बयानों और दावों को लेकर चर्चा में रहते हैं.वह अपने ट्वीट्स और पोस्ट्स के जरिए विपक्षी दलों पर हमला करते रहते हैं और भाजपा की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं.