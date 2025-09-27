Advertisement
trendingNow12938394
Hindi Newsदेश

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम-सीता वाला सिक्का? अमित मालवीय के इस पोस्ट से छिड़ी बहस

Amit Malviya X Post: भाजपा के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 1818 के एक सिक्के का जिक्र किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 27, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम-सीता वाला सिक्का? अमित मालवीय के इस पोस्ट से छिड़ी बहस

West Bengal News: कोलकाता में इन दिनों भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हुआ है. सड़कें, बाजार और गलियां पूरी पानी से लबालब भरी हैं. शहर में बारिश के कारण आई बाढ़ से लोगों को काफी परेशानी हुई. कई लोगों की गाड़ियां पानी की भेंट भी चढ़ गई. भारी बरसात के बाद शहर में कीचड़ भी जम गया, जिसे साफ करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया. इस दौरान इतिहास से जुड़ी एक प्राचीन चीज देखने को मिली है. 

अमित मालवीय का पोस्ट 

भाजपा के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने साल 1818 के एक सिक्के का जिक्र किया है.

अमित मालवीय ने लिखा,' कोलकाता में बाढ़ के तुरंत बाद शहर भर में जमा हुए कीचड़ को साफ करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया. ऐसी ही एक जगह पर खुदाई करते समय 1818 का एक आना का सिक्का मिला.'  

ये भी पढ़ें- BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी सीएम हिमंता की साख; कौन कितना आगे, कौन पीछे?

अमित मालवीय का दावा 

अमित मालवीय ने आगे लिखा,' यह सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी किया गया था. इसपर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आकृतियां छपी थीं.' IT सेल के हेड ने लिखा,'  आज के 'धर्मनिरपेक्ष' लोग अगर हमारी मुद्रा पर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें होतीं तो इसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह खोज दर्शाती है कि हिंदू लोकाचार हिंदुस्तान की मानसिकता में कितनी गहराई से समाया हुआ है. यह अकारण नहीं है कि भारत को हिंदू सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है और मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमणों के दौरान हमारे लोगों पर जबरन धर्मांतरण के बावजूद भारत की आत्मा भगवा ही है.' 

ये भी पढ़ें- '...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', क्यों लद्दाख हिंसा पर पूर्व मंत्री बोले- फट गया प्रेशर कुकर

इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया 

अमित मालवीय के इस पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा,' यहां तक कि एक विदेशी कंपनी ने भी उन लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की और फिर शासन किया, लेकिन जब हिंदू राष्ट्रवादी भारत पर शासन करते हैं, तो वे ईसाई भारतीयों के खिलाफ भीड़ हिंसा का समर्थन करते हैं. इस साल ईसाइयों पर 600 से अधिक हमले हुए.' कई सोशल मीडिया यूजर्स अमित मालवीय के इस पोस्ट को फेक बता रहे हैं.  

FAQ 

अमित मालवीय ने क्या दावा किया है?

अमित मालवीय ने दावा किया है कि यह सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी किया गया था और यह हिंदू लोकाचार की गहराई को दर्शाता है. 

अमित मालवीय कौन हैं?

अमित मालवीय भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं और अक्सर अपने बयानों और दावों को लेकर चर्चा में रहते हैं.वह अपने ट्वीट्स और पोस्ट्स के जरिए विपक्षी दलों पर हमला करते रहते हैं और भाजपा की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

amit malviya

Trending news

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
;