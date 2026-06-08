/कश्मीरी पहचान की वजह से होटल से निकाला...! महाराष्ट्र में BJP नेता के साथ बदसलूकी पर बवाल; Social Media पर छलका साजिद यूसुफ का दर्द

Sajid Yousuf Shah: जम्मू-कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के सियासी गलियारों में इस खबर ने हलचल मचा दी है. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) के एक होटल में उन्हें सिर्फ इसलिए कमरा देने से मना कर दिया गया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि वे एक कश्मीरी हैं. इस घटना के सामने आने के बाद देश के नागरिकों के बीच समानता और राष्ट्रीय एकता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. बीजेपी नेता ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस दर्दनाक और अपमानजनक अनुभव को साझा किया है.
साजिद यूसुफ शाह ने शनिवार शाम को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए पूरी आपबीती सुनाई. उन्होंने लिखा कि औरंगाबाद के एक होटल में चेक-इन करने के ठीक एक घंटे बाद, अचानक होटल स्टाफ मेरे पास आया. मुझसे कहा गया कि मैं तुरंत होटल छोड़ दूं क्योंकि मेरी कश्मीरी पहचान को लेकर होटल प्रबंधन को कुछ चिंताएं थीं. हालांकि, होटल का मालिक स्वभाव से काफी विनम्र था और उसने बड़ी साफ-गोई से बात की. उसने खुद माना कि यह फैसला पूरी तरह गलत और दुखद था, लेकिन उसने लाचारी जताते हुए कहा कि वह बस ऊपर से मिले निर्देशों का पालन कर रहा था.
अपनी कश्मीरी पहचान की वजह से देश के ही एक दूसरे राज्य में इस तरह का बर्ताव झेलने के बाद साजिद ने देश के ताने-बाने पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दशकों से अनगिनत कश्मीरियों ने जम्मू-कश्मीर और बाकी भारत के बीच के रिश्तों की खाई को पाटने और उसे मजबूत करने के लिए अपनी जान लगाई है. ज़्यादातर भारतीयों ने हमेशा कश्मीरियों का गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत भी किया है. लेकिन, इस तरह की इक्का-दुक्का घटनाएं यह साफ दिखाती हैं कि कुछ लोगों के दिलों में रूढ़िवादी सोच और आशंकाएं अभी भी पूरी तरह घर किए बैठी हैं.
Today, I experienced something that left me deeply saddened.
After checking into a hotel in Aurangabad, Maharashtra, I was later (After an hour) asked to leave because of concerns linked to my Kashmiri identity.
The owner was courteous & candid. He acknowledged that the…
Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) June 6, 2026
हालांकि, इस कड़वे अनुभव के बाद भी बीजेपी नेता ने देश के प्रति अपना भरोसा कम नहीं होने दिया. उन्होंने आगे लिखा कि भारत और यहां के लोगों में मेरा भरोसा आज भी अटूट है. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां किसी भी नागरिक को उसके इलाके, धर्म या उसकी क्षेत्रीय पहचान से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से आंका जाए. हमें मिलकर ऐसे ही खूबसूरत भारत के निर्माण के लिए कोशिश करनी चाहिए.
जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी NCP(SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गवांडे ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. अनीश गवांडे ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने और होटल के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की.
बीजेपी नेता का समर्थन करते हुए गवांडे ने कहा कि हमारा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे महान दूरदर्शियों के प्रगतिशील आदर्शों पर बना है. मुझे बेहद खेद है कि हमारे राज्य में एक मेहमान के तौर पर आपके (साजिद यूसुफ) के साथ ऐसा संकीर्ण और निंदनीय व्यवहार किया गया. फिलहाल इस मामले में होटल प्रबंधन या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने इंटरनेट पर एक बड़ा आक्रोश पैदा कर दिया है.