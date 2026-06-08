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कश्मीरी पहचान की वजह से होटल से निकाला...! महाराष्ट्र में BJP नेता के साथ बदसलूकी पर बवाल; Social Media पर छलका साजिद यूसुफ का दर्द

BJP: जम्मू-कश्मीर बीजेपी के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सिर्फ कश्मीरी होने की वजह से उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया गया. होटल मालिक ने ऊपर से निर्देश होने की बात कही. इस घटना पर एनसीपी प्रवक्ता ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:55 AM IST
कश्मीरी पहचान की वजह से होटल से निकाला...! महाराष्ट्र में BJP नेता के साथ बदसलूकी पर बवाल; Social Media पर छलका साजिद यूसुफ का दर्द
Image Credit: Sajid Yousuf Shah

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