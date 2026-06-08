/कश्मीरी पहचान की वजह से होटल से निकाला...! महाराष्ट्र में BJP नेता के साथ बदसलूकी पर बवाल; Social Media पर छलका साजिद यूसुफ का दर्द

Sajid Yousuf Shah: जम्मू-कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के सियासी गलियारों में इस खबर ने हलचल मचा दी है. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) के एक होटल में उन्हें सिर्फ इसलिए कमरा देने से मना कर दिया गया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि वे एक कश्मीरी हैं. इस घटना के सामने आने के बाद देश के नागरिकों के बीच समानता और राष्ट्रीय एकता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. बीजेपी नेता ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस दर्दनाक और अपमानजनक अनुभव को साझा किया है.