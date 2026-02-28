असम विधानसभा चुनाव का शंखनाद, क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी

Jan Ashirwad Yatra: हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी और असम के कई जरूरी निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरते हुए 9 मार्च को समाप्त होगी.
Assam Assembly elections: राज्य चुनावों से पहले भाजपा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है. अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज भाजपा ने असम के ढेकियाजुली से अपनी 'जन आशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत की है. इस यात्रा को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा नेतृत्व कर रहे हैं. यह यात्रा 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली है और कई जरूरी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 9 मार्च को समाप्त होगी.
क्यों खास है सोनितपुर जिले का ढेकियाजुली?
भाजपा की 'जन आशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली से हुई है, जिसके पीछे कई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है. यह मध्य असम का एक महत्वपूर्ण शहर होने के साथ-साथ भाजपा का गढ़ भी है. इसके साथ-साथ यह हिंदू बहुत क्षेत्र भी है, जहां असमिया, बंगाली, नेपाली, हिंदी और बोडो भाषी सहित कई जातीय समूह रहते हैं. ढेकियाजुली के पड़ोसी दरांग जिले में भी बड़ी संख्या में 'मिया मुस्लिम' आबादी है. इसलिए यहां भाजपा का मिया विरोधी नारा भी बखूबी कारगर साबित होगा. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी ढेकियाजुली का गहरा संबंध है. 1942 में यहां राष्ट्रीय ध्वज फरहाने की कोशिश में 13 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी.
जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ढेकियाजुली स्थित सातवीं शताब्दी के शिव मंदिर गुप्तेश्वर देवालय में दर्शन किए. भाजपा की इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी के दृष्टिकोण, उपलब्धियों और संगठनात्मक एजेंडा को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है.
उद्घाटन दिवस पर जन आशीर्वाद यात्रा ढेकियाजुली, बारसोला, तेजपुर, नाडुआ और रोंगापारा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरी. भाजपा के अनुसार, यह यात्रा रोज लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका उद्देश्य रोजाना लगभग एक लाख लोगों तक पहुंचना है. वहीं अगले चरणों में यह मोरीगांव, नागांव, गोहपुर, बिहपुरिया, धेमाजी, जोनाई, तिंघोंग, नाहरकटिया, गोलाघाट, डिगबोई, तिनसुकिया, नलबाड़ी और रंगिया के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों को भी कवर करेगी. यहां प्रत्येक क्षेत्र की देखरेख के लिए नामित नेता तैनात होंगे.
