Advertisement
trendingNow13126187
Hindi Newsदेशअसम विधानसभा चुनाव का शंखनाद, क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की जन आशीर्वाद यात्रा; समझें अंदर की कहानी

असम विधानसभा चुनाव का शंखनाद, क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी

Jan Ashirwad Yatra: हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी और असम के कई जरूरी निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरते हुए 9 मार्च को समाप्त होगी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम विधानसभा चुनाव का शंखनाद, क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी

Assam Assembly elections: राज्य चुनावों से पहले भाजपा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है. अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज भाजपा ने असम के ढेकियाजुली से अपनी 'जन आशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत की है. इस यात्रा को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा नेतृत्व कर रहे हैं. यह यात्रा 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली है और कई जरूरी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 9 मार्च को समाप्त होगी.

क्यों खास है सोनितपुर जिले का ढेकियाजुली?

भाजपा की 'जन आशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली से हुई है, जिसके पीछे कई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है. यह मध्य असम का एक महत्वपूर्ण शहर होने के साथ-साथ भाजपा का गढ़ भी है. इसके साथ-साथ यह हिंदू बहुत क्षेत्र भी है, जहां असमिया, बंगाली, नेपाली, हिंदी और बोडो भाषी सहित कई जातीय समूह रहते हैं. ढेकियाजुली के पड़ोसी दरांग जिले में भी बड़ी संख्या में 'मिया मुस्लिम' आबादी है. इसलिए यहां भाजपा का मिया विरोधी नारा भी बखूबी कारगर साबित होगा. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी ढेकियाजुली का गहरा संबंध है. 1942 में यहां राष्ट्रीय ध्वज फरहाने की कोशिश में 13 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य 

जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ढेकियाजुली स्थित सातवीं शताब्दी के शिव मंदिर गुप्तेश्वर देवालय में दर्शन किए. भाजपा की इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी के दृष्टिकोण, उपलब्धियों और संगठनात्मक एजेंडा को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है.

कहां-कहां जाएगी यात्रा?

उद्घाटन दिवस पर जन आशीर्वाद यात्रा ढेकियाजुली, बारसोला, तेजपुर, नाडुआ और रोंगापारा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरी. भाजपा के अनुसार, यह यात्रा रोज लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका उद्देश्य रोजाना लगभग एक लाख लोगों तक पहुंचना है. वहीं अगले चरणों में यह मोरीगांव, नागांव, गोहपुर, बिहपुरिया, धेमाजी, जोनाई, तिंघोंग, नाहरकटिया, गोलाघाट, डिगबोई, तिनसुकिया, नलबाड़ी और रंगिया के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों को भी कवर करेगी. यहां प्रत्येक क्षेत्र की देखरेख के लिए नामित नेता तैनात होंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Assam elections

Trending news

क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?