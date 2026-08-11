/Ranchi Protest: छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर उतरी BJP, सियासी रण में तब्दील हुआ आंदोलन

Jharkhand Bandh Today Live Updates: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन 17वें दिन एक बेकाबू मोड़ पर पहुंच गया. सोमवार को विधानसभा घेराव के लिए निकले हजारों छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई. बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के गेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और जोरदार लाठीचार्ज किया. इस घटना के बाद राज्य में सियासत पूरी तरह गर्मा गई है. छात्रों पर हुए बल प्रयोग के विरोध में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज (11 अगस्त) को 'झारखंड बंद' का आह्वान किया है.
सोमवार को JPSC-JSSC परीक्षा में कथित धांधली की CBI जांच की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारी जैसे ही विधानसभा के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और झड़प शुरू हो गई.
जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की में कई छात्रों के साथ-साथ 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. इस बीच, अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें देर शाम इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. वहीं, छात्र नेता रवींद्र पासवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शाम ढलते ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया और प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की गई.
लाठीचार्ज की घटना के तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला और राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है तो CBI जांच कराने में क्या हर्ज है? शांत प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर चार-चार बार लाठीचार्ज किया गया. इसके विरोध में मंगलवार सुबह 8 बजे से पूरा झारखंड बंद रहेगा. केवल आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है. बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि अगर वे अन्य राज्यों में छात्रों के मुद्दे उठाते हैं तो झारखंड में अपनी सहयोगी सरकार से CBI जांच की मांग क्यों नहीं करते.
दिनभर चले इस भारी बवाल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान जारी कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और वरिष्ठ मंत्री लगातार छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, सोरेन ने विपक्ष पर इस आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया और आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
JPSC-JSSC घोटाले की आंच अब शासन के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच चुकी है.
1. पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी: JPSC के विवादित पूर्व चेयरमैन और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते को CID ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कंपनी 'TDPL' को परीक्षा संचालन का ठेका दिया.
2. 2 करोड़ की रिश्वत का आरोप: TDPL के विपणन प्रबंधक अभय तिवारी ने खियांग्ते पर 2 करोड़ रुपये रिश्वत और 20% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है.
3. कार्रवाई: राज्य सरकार ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा समेत 3 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और मामले की ED जांच के लिए भी सहमति दे दी है. हालांकि, छात्र केवल CBI जांच की मांग पर अड़े हैं.
बीजेपी के 'झारखंड बंद' के ऐलान के बाद आज राज्यभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रांची समेत प्रमुख शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. जहां एक तरफ सरकार बातचीत से रास्ता निकालने का दावा कर रही है, वहीं छात्र संगठन और विपक्ष सड़कों पर डटे हैं. देखना होगा कि आज का बंद राज्य के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को किस दिशा में ले जाता है. 'झारखंड बंद' से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...
JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है. झारखंड राज्य विधानसभा के बाहर दिनभर चले भारी विरोध-प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प के बाद, कल देर रात पुलिस प्रशासन की टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंची.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JPSC-JSSC aspirants’ protest | Police reached the protest site at Jaipal Singh Munda Stadium late last night after a day-long protest outside the State Assembly.
Student leader Piyush says, "The police want to know where the actual protesters are from… pic.twitter.com/HBGeKvpYcK
— ANI (@ANI) August 11, 2026
धरना स्थल पर मौजूद छात्र नेता पीयूष ने पुलिस की इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि मुख्य आंदोलनकारी छात्र कहां के रहने वाले हैं. प्रशासन प्रदर्शन में शामिल छात्रों के नाम और उनसे जुड़ी अन्य निजी जानकारियां (डिटेल्स) मांग रहा है. विधानसभा घेराव के बाद देर रात धरना स्थल पर पुलिस की इस अचानक हलचल से आंदोलनकारी छात्रों के बीच तनाव और असमंजस का माहौल बना हुआ है.
JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर कल रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूरे राज्य में 'झारखंड बंद' का आह्वान किया है. इस बंद का असर राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल रहा है. रांची के प्रमुख हरमू चौक से सामने आईं तस्वीरों में सड़कों पर सन्नाटा और पुलिस बल की भारी तैनाती नजर आ रही है.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi | Jharkhand BJP has called for a statewide bandh today, protesting the police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.
Visuals from Harmu Chowk, Ranchi. pic.twitter.com/8azkFn2mbf
— ANI (@ANI) August 11, 2026
बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने की अपील कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे रांची शहर में, खासकर हरमू चौक जैसे मुख्य चौराहों पर, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे.
JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर कल राज्य विधानसभा के बाहर दिनभर चले उग्र विरोध-प्रदर्शन और देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पुलिस की कार्रवाई के बाद आज सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं. धरना स्थल यानी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आई तस्वीरों में रातभर डटे रहने के बाद सुबह भी कई अभ्यर्थी मैदान में मौजूद नजर आ रहे हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Morning visuals from the Jaipal Singh Munda Stadium after JPSC-JSSC aspirants’ staged a day-long protest outside the State Assembly. pic.twitter.com/HKJT7kjXYy
— ANI (@ANI) August 11, 2026
कल देर रात पुलिस प्रशासन की टीम ने स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स जुटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में गहमागहमी बनी हुई है. विधानसभा घेराव, पुलिस लाठीचार्ज और देर रात की पुलिस जांच के बाद आज राजधानी रांची का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है. बीजेपी द्वारा बुलाए गए 'झारखंड बंद' को देखते हुए स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल मुस्तैद हैं.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रांची स्थित सदर अस्पताल पहुंचकर भर्ती घायल छात्रों से मुलाकात की. विधानसभा के बाहर JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर दिनभर चले उग्र प्रदर्शन और अनशन के बाद भर्ती कराए गए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एवं अन्य युवाओं का हाल-चाल जाना.
Jharkhand Health Minister Dr Irfan Ansari reached Sadar Hospital and met Student leader Devendra Nath Mahto and other youths, who have been admitted to the Hospital in Ranchi following a day-long protest outside the State Assembly yesterday.
(Source: Irfan Ansari/'X') pic.twitter.com/0NSKn0z3gX
— ANI (@ANI) August 11, 2026
स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से बातचीत कर सभी घायलों को बेहतर और समुचित इलाज मुहैया कराने के कड़े निर्देश दिए. मंत्री इरफान अंसारी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस मुलाकात की जानकारी शेयर करते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. आंदोलनकारी छात्रों की सेहत प्राथमिक चिंता है और उनका इलाज प्राथमिकता पर किया जा रहा है.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है. धरना स्थल पर आयोजित 'चौपाल' के दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला. प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीधा सवाल उठाया कि राहुल गांधी दो नावों पर सवार होना बंद करें और अपना रुख स्पष्ट करें.
छात्रों का कहना है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगा एक विशेष पोस्टर राहुल गांधी के धरना स्थल पर न आने की मुख्य वजह है. अभ्यर्थियों ने कहा कि राहुल गांधी इस आंदोलन में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहां आकर वे अपनी राजनीति नहीं चमका पाएंगे. जब वे खुद को Gen-Z और युवाओं का नेता बताते हैं, तो फिर रांची के स्टेडियम में छात्रों के बीच क्यों नहीं आ रहे?
प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया कि जहां भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वहां राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं. लेकिन जहां देश के युवाओं के भविष्य और हक की बात हो रही है, वहां से वे दूरी बनाए हुए हैं. छात्रों ने मांग की कि यदि राहुल गांधी सच में छात्रों के हितैषी हैं, तो उन्हें तुरंत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेना चाहिए.
आंदोलन के दौरान पिछले 8 दिनों से लगातार अनशन और भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा हबीब ने बेहद भावुक अंदाज में राहुल गांधी से अपील की. उसने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति से ऊपर उठकर रांची आकर छात्रों की बात सुननी चाहिए. राहुल भैया! आपकी बहन पिछले 8 दिनों से भूखी-प्यासी यहां बैठी है और आपको बुला रही है. आप जल्द से जल्द रांची के स्टेडियम आएं और हम छात्रों के दर्द को समझें.
'चौपाल' के जरिए अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन शुद्ध रूप से छात्रों के भविष्य और रोजगार के अधिकार की लड़ाई है. छात्रों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो भी नेता या दल उनके साथ खड़ा होने का दावा करता है, उसे राज्य सरकार के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड लेना होगा.
थमी रांची की रफ्तार: पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरीं बीजेपी
JPSC और JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध जता रहे अभ्यर्थियों पर बीते दिन हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ चुका है. छात्रों के समर्थन में और राज्य सरकार के इस एक्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज पूरे राज्य में 'झारखंड बंद' का आह्वान किया है.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi | Jharkhand BJP has called for a statewide bandh today, protesting the police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.
Visuals from Kishore Ganj Chowk, Ranchi pic.twitter.com/hUnmYXQnAr
— ANI (@ANI) August 11, 2026
राजधानी रांची के किशोरगंज चौक से आई तस्वीरों में बंद का मिला-जुला असर और प्रशासनिक मुस्तैदी साफ नजर आ रही है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर कल अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'झारखंड बंद' असर दिखाने लगा है. राजधानी रांची के व्यस्ततम रातू रोड से सामने आईं तस्वीरों में बंद का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है.
#WATCH | Ranchi | Jharkhand BJP has called for a statewide bandh today, protesting the police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.
Visuals from Ratu road, Ranchi pic.twitter.com/c8KA6760Vl
— ANI (@ANI) August 11, 2026
सड़कों पर आम दिनों की तुलना में वाहनों की आवाजाही काफी कम है और स्थानीय दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं. विरोध-प्रदर्शन और किसी भी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए रातू रोड चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं.