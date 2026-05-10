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Hindi Newsदेशबंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी उसी राह पर भाजपा? अगले 10 साल में कमल खिलाने की तैयारी

बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी उसी राह पर भाजपा? अगले 10 साल में कमल खिलाने की तैयारी

BJP Kerala Win Plan Start: जिस तरह से बीजेपी ने साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर बंगाल फतह का अभियान शुरू किया था, अब केरल में भी कुछ वैसी ही स्थितियां दिखाई दे रही हैं. बंगाल में जहां 2016  बीजेपी का कुल वोटिंग परसेंटेज 10.3 था वहीं केरल में 3 सीटों के साथ 11.4 फीसदी वोट मिले हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 10, 2026, 11:07 AM IST
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बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी उसी राह पर भाजपा? (AI- Image)
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी उसी राह पर भाजपा? (AI- Image)

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी की उपस्थिति में मंच पर मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. उनके साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली. पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए उनकी सरकार बनना किसी सपने के सच होने जैसा है. इसके लिए बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जमीनी लोगों से मिलकर उनकी आंतरिक भावों को समझना और उनका भरोसा जीतने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा. अब केरल में भी इस साल के चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर वहां भी आगाज कर दिया है. ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का अगला लक्ष्य केरल का किला ढहाना होगा. क्या उसे इस टारगेट को हासिल करने में सफलता मिल पाएगी? ये कहना मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. 

बीजेपी ने बंगाल की जनता का भरोसा जीतने के लिए हर दांव खेला, कड़ी मेहनत की अपने तरकश का कोई भी तीर नहीं छोड़ा. आखिरकार उसे सफलता मिल भी गई, लेकिन ये सफलता बीजेपी को चंद दिनों में नहीं मिली है बल्कि पूरे एक दशक तक बीजेपी को पश्चिम बंगाल में डटे रहना पड़ा और जनता के जमीनी मुद्दों पर नजरें बनाई रखनी पड़ी. बीजेपी ने साल 2016 में पहली बार बंगाल में 3 सीटें जीतकर बंगाल फतह का आगाज किया था. उसके बाद चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव बीजेपी बैकफुट पर नहीं आई और उसका लक्ष्य लगातार बढ़ता गया. 2026 में बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी. 

केरल में भी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर चल रही बीजेपी

अगर हम साल 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इस चुनाव में महज 3 सीटें और 10.3 फीसदी वोट मिले थे. इस चुनाव में बीजेपी ने सूबे की कुल 294 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से महज 3 सीटों पर ही बीजेपी को कामयाबी मिली थी. इसके बाद बीजेपी ने राज्य में अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया. इस चुनाव के ठीक 10 साल के बाद बीजेपी ने केरल में भी वैसा ही आगाज किया है जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया था. केरल में भी बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं और वोटिंग शेयर की बात करें तो केरल से बीजेपी को 11.42 फीसदी वोट मिले हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की तुलना में 1.1 फीसदी ज्यादा हैं. वहीं, इस चुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही. 31 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी को 20 फीसदी से भी ज्यादा वोट मिले हैं. 

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पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी बने खेवनहार, केरल में कौन?

बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दीदी का किला ढहाने में उनके सबसे वफादार और भरोसेमंद नेता सुवेंदु अधिकारी का साथ मिला, जिसकी वजह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल के आंतरिक मुद्दों के बारे में असलियत पता चली.  साल 2020 में सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने बंगाल के जनता के असली मुद्दों को समझा और उनपर सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया. महज 6 सालों में ही बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. अब केरल में भी बीजेपी को सुवेंदु अधिकारी जैसे खेवनहार की जरूरत है, अब देखना ये है कि बीजेपी केरल में कोई सुवेंदु अधिकारी पाता है या नहीं. 

बंगाल से पहले इन राज्यों में भी बीजेपी कर चुकी सफल प्रयोग

अगर हम बीजेपी के प्रयोगों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ही पहले नेता नहीं है जिन्होंने दूसरी पार्टी से सियासत शुरू कर बीजेपी में शामिल हुए हों और मुख्यमंत्री के पद तक का सफर तय किया हो. इसके पहले बीजेपी ने असम में हिमंता बिस्वा सरमा को बीजेपी में शामिल कर उन्हें असम की सत्ता की चाबी सौंपी थी. पुडुचेरी में वी नारायण सामी को बनाया मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बनाया था मुख्यमंत्री. अगर केरल में भी बीजेपी ऐसा कोई गठजोड़ करने में सफल हो पाती है तो पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बीजेपी केरल में भी भगवा लहराने का सपना पूरा हो जाएगा. 

यह भी पढ़ेंः केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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