'लापता राहुल' वाले पोस्टर पर गरमाई सियासत, BJP के निशाने पर LoP, कांग्रेस बता रही वैश्विक नेता

#WhereisRahul: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे 'कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं'. लापता राहुल के कैप्शन ने तीन-तीन बॉलीवुड फिल्मों के नाम और किरदारों के हवाले से राहुल गांधी को असंवेदनशील नेता करार देते हुए बीजेपी ने काफी करारा तंज कसा है. बीजेपी ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'जैसे ही देश में चुनाव आते हैं... हार के बाद विदेश चले जाना, यही राहुल गांधी की असली पहचान है.'
बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, 'देश की राजनीति में सवाल सिर्फ चुनाव जीतने या हारने का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने का भी है. लेकिन राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और हारने तक ही सीमित है. देश की जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए, देश की जनता सिर्फ भाषणों का ही नहीं, बल्कि व्यवहार का भी हिसाब रखती है. पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है- #WhereisRahul?
चुनाव आते ही देश में…
हार मिलते ही विदेश की उड़ान भरना,
यही है राहुल गांधी की असली पहचान!
देश की राजनीति में सवाल सिर्फ चुनाव जीतने-हारने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का भी होता है।
लेकिन राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और हारने तक ही सीमित है, इनको देश की जनता… pic.twitter.com/AzzM9YWnvG
— BJP (@BJP4India) June 25, 2026
एक एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, 'लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज दो साल पूरे हुए. इन दो सालों का हर दिन एक ही काम रहा - हर भारतीय की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना. NEET के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा. सड़क से संसद तक, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. सफर लंबा है, पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा. जय हिंद. जय संविधान.'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज दो साल पूरे हुए।
इन दो सालों का हर दिन एक ही काम रहा - हर भारतीय की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाना।
NEET के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा।
सड़क से… pic.twitter.com
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 26, 2026
राहुल गांधी दो साल से संविधान की किताब जेब में रखकर घूमते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं. बीजेपी वाले भी उन्हें घेरने में देर नहीं लगाते. बीजेपी नेता कहते हैं कि ऊपर सिर्फ संविधान का कवर होता है अंदर के पन्ने खाली होते हैं. राहुल गांधी के कथित 'सेव कॉन्स्टीट्यूशन' वाले नारे पर कांग्रेस नेता को घेरते हुए बीजेपी ने उन पर फिल्मी पोस्टर्स के हवाले से ही तंज कसते हुए क्या लिखा, आप खुद ही देख लीजिए.
अरे नहीं! भारत के 'संविधान बचाने वाले' (जो असल में नकली हैं) कहीं नजर नहीं आ रहे. बेबस कांग्रेस को कौन बचाएगा? क्या हम कबूतरों के जरिए संदेश भेजें? दूध के कार्टन पर उनकी तस्वीर छापें? या कोई नया रियलिटी शो शुरू करें.
कांग्रेस ने गांधी पर बीजेपी के हमले की कड़ी आलोचना की है और दावा किया है कि दुनिया भर में कई लोग उनसे मिलना चाहते हैं. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि चूंकि वे इसके लिए बहुत कम समय ही निकाल पाते हैं, इसलिए उनकी यात्राएं छोटी और बार-बार होती हैं.
इसी तरह से सांसद मनोज कुमार ने बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा,' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से विदेश यात्रा न करने की अपील करने के फौरन बाद विदेश यात्रा की थी. राहुल गांधी वैश्विक स्तर पर जाने-माने नेता हैं, वो विदेश गए तो इसका इश्यू नहीं बनाना चाहिए.'