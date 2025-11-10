Advertisement
'इसकी अनुमति कैसे दी गई?...' बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, सिद्धारमैया सरकार पर लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप

Offering Namaz In Bengaluru Airport: कर्नाटक के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सवाल किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 10, 2025, 11:39 AM IST
Karnataka Politics: कर्नाटक में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर कुछ लोगों ने नमाज अदा की. अब इसको लेकर विवाद मचा हुआ है. भाजपा ने इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए इसे सुरक्षा में चूक बताया और कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाया. मामले को लेकर कर्नाटक भाजपा प्रवक्ता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सवाल किया. 

विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल करते हुए लिखा,' बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी गई? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे क्या आप इसे मंजूर करते हैं.' विजय प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर से आयोजित पथसंचलन मार्च पर आपत्ति जताने और प्रतिबंधित सार्वजनिक इलाकों में बाकी धार्मिक गतिविधियों पर आंखें मूंद लेने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की.     

RSS पर जताई थी आपत्ति 

विजय प्रसाद ने लिखा,' क्या इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट के क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए पहले अनुमति ली थी? ऐसा क्यों है कि जब RSS संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद पथ संचलन आयोजित करता है तो सरकार आपत्ति करती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है? क्या यह ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है?'

प्रियांक खड़गे की टिप्पणी

बता दें कि यह टिप्पणी कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे की ओर से 3 नवंबर 2025  को RSS की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए जाने और उसे एक संगठन के रूप में रजिस्टर करने की मांग के कुछ दिनों बाद आई है. खड़गे ने कहा,' मुझे RSS से कोई समस्या नहीं है, जब तक वे अपनी गतिविधियों के लिए सरकार से अनुमति लेते हैं और खुद को एक संगठन के रूप में रजिस्टर कराते हैं. वे भारतीय कानूनों और संविधान से इतना डरते क्यों हैं? वे इतने गुप्त क्यों हैं? एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन लाखों लोगों को देश भर में मार्च कराने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? भाजपा इतनी उत्सुक क्यों है कि RSS देश के कानून का पालन न करे?' खड़गे ने RSS चीफ मोहन भागवत को दी गई एडवांस सिक्योरिटी कॉन्टैक्टस  पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी सिक्योरिटी आमतौर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह समेत विदेश मंत्रियों के लिए आरक्षित होती है. 

 

