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'स्वराज नहीं, पंजाब में चल रहा है गुंडा राज', AAP सरकार पर भड़की BJP, भाटिया ने कहा- फाड़े गए नामांकन पत्र

BJP on Punjab Government: बीजेपी ने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर निशाना साधा है. पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब में स्वराज नहीं, बल्कि गुंडाराज चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में नामांकन पत्र फाड़े गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 03:08 PM IST
'स्वराज नहीं, पंजाब में चल रहा है गुंडा राज', AAP सरकार पर भड़की BJP, भाटिया ने कहा- फाड़े गए नामांकन पत्र

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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