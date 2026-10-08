'स्वराज नहीं, पंजाब में चल रहा है गुंडा राज', AAP सरकार पर भड़की BJP, भाटिया ने कहा- फाड़े गए नामांकन पत्र

भाटिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब में तानाशाही कर रही है. वह राज्य के लोगों को लोकतंत्र देने के बजाय ऐसा शासन दे रही है, जिसमें प्रशासन और पुलिस का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो उनके साथ बदसलूकी की गई. उनके कपड़े फाड़े गए और नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया. यह लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है.