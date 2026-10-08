'स्वराज नहीं, पंजाब में चल रहा है गुंडा राज', AAP सरकार पर भड़की BJP, भाटिया ने कहा- फाड़े गए नामांकन पत्र

BJP on Bhagwant Mann Government: पंजाब में अगले साल असेंबली चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले वहां पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पंजाब में शासन चला रही आम आदमी पार्टी (AAP) पर स्थानीय निकाय चुनावों में मनमानी करने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं.
भाटिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब में तानाशाही कर रही है. वह राज्य के लोगों को लोकतंत्र देने के बजाय ऐसा शासन दे रही है, जिसमें प्रशासन और पुलिस का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो उनके साथ बदसलूकी की गई. उनके कपड़े फाड़े गए और नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया. यह लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है.
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने पंजाब में 'स्वराज' के बजाय 'गुंडा राज' को बढ़ावा दिया है. ऐसा करके उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की है. पंजाब में चुनाव प्रक्रिया के दौरान विपक्षी और निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की कोशिश की गई.
गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव की पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था. इसमें नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी शामिल थी. इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना का मामला बनता है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील ने इन आरोपों या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े निष्कर्षों को गलत नहीं बताया.
भाटिया के अनुसार, सरकार ने अदालत में यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने का अधिकार है. साथ ही, मान सरकार ने यह भी नहीं कहा कि वह उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर बाधा डाले जाने की भी जानकारी दी.
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कई मामलों में उम्मीदवारों से नामांकन पत्र छीने गए, उन्हें फाड़ा गया या नष्ट कर दिया गया. कुछ उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया और धमकाया गया. मुख्यमंत्री मान पर बरसते हुए भाटिया ने कहा कि जो खुद संविधान को कमजोर कर रहे हों, उनकी हरकतों का जवाब आने वाले चुनावों में जनता देगी.
(एजेंसी आईएएनएस)