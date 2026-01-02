बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव, मृतक की मां बोली- बेटे की हत्या की गई

West Bengal political violence: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में मोयना विधानसभा क्षेत्र के सुदामपुर में तनावपूर्ण माहौल है, जहां एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता का शव पांच दिन बाद एक तालाब से बरामद हुआ है.
West Bengal political violence: मृतक भाजपा नेता की पहचान सुब्रत अधिकारी उम्र 33 के रूप में हुई है. उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि यह एक राजनीतिक हत्या का मामला है, जिसे कथित तौर पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के समर्थन वाले कुछ स्थानीय गुंडों ने अंजाम दिया है.
मृतक की मां काजल देवी ने बताया कि उनका बेटा 28 दिसंबर की शाम को पास के इलाके में भगवान बजरंगबली की पूजा में शामिल होने के लिए घर से निकला था. उसके बाद से वह लापता था. आखिरकार उसका शव इलाके के एक तालाब से बरामद हुआ. मुझे पूरा शक है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है. मैं चाहती हूं कि पुलिस इस मामले की ठीक से जांच करे.
काजल देवी की बात दोहराते हुए, स्थानीय भाजपा नेता सुजीत बेरा ने कहा कि मृतक मोयना में पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था. सुजीत बेरा ने कहा आज सुबह तालाब में तैरते हुए मिले शव की हालत देखकर हमारा शक पक्का हो गया है कि उसकी हत्या की गई है. ऐसा लगता है कि उसकी हत्या कहीं और की गई थी और बाद में लोगों, परिवार वालों और स्थानीय पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि मृतक का मोबाइल फोन भी गायब है.
बेरा ने कहा पहले भी उसे अगवा किया गया था. पास के महिषादल ले जाया गया था और वहां तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ स्थानीय गुंडों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी. अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों के बीच, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले ही इलाके में लोगों को डराना-धमकाना शुरू कर दिया है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है.
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने इन आरोपों से इनकार किया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय मोयना पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
