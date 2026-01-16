महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल गांधी को मिली खुशखबरी

Which party got seats in Latur Municipal Corporation Election 2026: महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं. अधिकतर नगर निगमों में बीजेपी एक आंधी की तरह सभी को उड़ाती ले गई है. जिससे ठाकरे ब्रदर्स समेत शरद पवार और कांग्रेस सदमे में हैं. निराशा के भंवर के बीच राहुल गांधी को एक खुशखबरी मिली है, जिससे पार्टी नेता उत्साहित करने वाला बता रहे हैं. इस इलाके में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर नगर निगम पर कब्जा जमा लिया. हैरानी की बात ये है कि कांग्रेस को यह जीत दिलाने में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने ही अनजाने में बड़ी मदद की थी, जिसे याद कर पार्टी नेता अब पछता रहे हैं.

लातूर में कांग्रेस ने हासिल की बड़ी जीत

हम जिस नगर निगम की बात कर रहे हैं. वह लातूर शहर है. मध्य महाराष्ट्र में आने वाले इस शहर में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज शुक्रवार को घोषित हो गए. लातूर नगर निगम LMC के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सदस्यीय निकाय में 43 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया. वहीं बीजेपी 22 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह गई.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, LMC के चुनाव में कांग्रेस को 43 सीटें मिलीं. उसके बाद बीजेपी (22), वंचित बहुजन अघाड़ी (4) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (1) का स्थान रहा. एलएमसी के लिए मतदान गुरुवार को हुआ था. जबकि मतगणना शुक्रवार दोपहर को पूरी हुई.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे जीत के सूत्रधार!

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि कांग्रेस की इस जीत की स्क्रिप्ट अनजाने में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने ही लिख दी थी. उन्होंने लातूर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिवंगत पूर्व सीएम विलासराव देशमुख पर मतदान से कुछ दिन विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी. इस टिप्पणी से लातूर के लोग नाराज हो गए, जिसने अनजाने में कांग्रेस के पक्ष में वोटों को एकजुट कर दिया.

शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा था कि विलासराव देशमुख की यादें उनके गृह नगर लातूर से मिटा दी जाएंगी. चव्हाण की यह टिप्पणी स्थानीय भावनाओं को आहत करने वाली मानी गई. इसकी वजह ये है कि लातूर क्षेत्र के विकास में देशमुख का योगदान महत्वपूर्ण रहा है. उनका यह बयान सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर वायरल हुआ. जिसने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया. कई लोगों ने इसे राजनीतिक अहंकार का प्रतीक माना.

माफी भी नहीं कर पाई लोगों को संतुष्ट

राजनीतिक दलों और आम लोगों ने चव्हाण की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की थी. बाद में मामला उल्टा पड़ता देख चव्हाण ने माफी भी मांगी थी लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था.

बताते चलें कि लातूर नगर निगम की स्थापना 2011 में हुई थी. इसके बाद से शहर में अब तक पांच महापौर चुने गए हैं. इस बार के चुनाव में उनमें से चार पूर्व महापौर पार्षद के रूप में मैदान में थे. उनमें से दो ने जीत हासिल की, जबकि 2 हार गए. माना जा रहा है कि यह परिणाम महाराष्ट्र की व्यापक राजनीति पर असर डाल सकता है. साथ ही अब बीजेपी को भविष्य में ज्यादा सजग रहने को भी मजबूर कर सकते हैं.