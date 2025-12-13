'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता, ममता बनर्जी पर उठाए सवाल

Dilip Ghosh: पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जाता रहा है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर रहती है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मांग राज्य में बांग्लादेश बनाने की चल रही साजिश का हिस्सा है. उन्होंने इसे ममता बनर्जी का गिफ्ट भी कहा, साथ ही कहा बंगाल में बाबरी मस्जिद की मांग बांग्लादेश बनाने की साजिश से जुड़ी है.

इस फैसले पर उठाया सवाल

घोष ने मुगल बादशाह बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम रखने के फैसले पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है, तो इसे इस मस्जिद को बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है, और यह ममता बनर्जी का गिफ्ट है. मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बना रहे हैं? बाबर एक जालिम हमलावर था.

नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे कबीर

यह बयान 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन के बीच आया है. मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वह आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC को सीधे चुनौती देने के लिए 22 दिसंबर को एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारूंगा. जो भी CM बनेगा, उसे ऐसा करने के लिए हुमायूं कबीर का सपोर्ट लेना होगा.

मस्जिद की रखी थी नींव

6 दिसंबर को कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी. उन्होंने कहा कि यह कदम संवैधानिक है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 26(a) के मुताबिक है, जो हर धार्मिक ग्रुप को पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ के तहत धार्मिक और चैरिटेबल मकसदों के लिए संस्थाएं बनाने और बनाए रखने की इजाजत देता है.उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं कुछ भी गैर-संवैधानिक नहीं कर रहा हूं. कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा. कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते. ऐसा कहीं नहीं लिखा है.

ममता बनर्जी पर उठाया सवाल

वहीं BJP ने ममता बनर्जी पर कबीर को मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने की इजाजत देकर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उनके सस्पेंशन में देरी पर सवाल उठाया. पार्टी ने कबीर के पहले के बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि जिले में मुसलमानों की आबादी 70 परसेंट है और चेतावनी दी कि ममता बनर्जी के कुछ न करने से राज्य की स्थिरता को खतरा हो सकता है. नींव का पत्थर रखने के बाद, कबीर ने कहा कि मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें एक हॉस्पिटल, एक गेस्टहाउस और एक मीटिंग हॉल शामिल होगा. उन्होंने अपना वादा दोहराते हुए कहा कि यह मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद बनेगी, बनेगी, बनेगी. (ANI)