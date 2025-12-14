'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बता दिया RSS का योगदान

West Bengal News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. साथ ही साथ कहा है कि देश आज सही रास्तों पर चल रहा है.
Dilip Ghosh: पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर रार छिड़ी रहती है. अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है.
दिलीप घोष ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जवाब दे चुके हैं. एक देशभक्त संगठन पिछले सौ सालों से देश में काम कर रहा है. इसके कार्यकर्ता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं. आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है. भविष्य में राहुल गांधी चाहे जो भी करें, आने वाले समय में हर पद पर संघ का कार्यकर्ता बैठेगा.
इसके अलावा तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी की जीत पर कहा कि दक्षिण भारत में पहले भाजपा कमजोर थी. हम आंध्र प्रदेश में सरकार का हिस्सा हैं, कर्नाटक में सत्ता में रहे और अलग-अलग समय पर तमिलनाडु में भी सहयोगी संगठनों के साथ रहे, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं थी. आज, भाजपा ने खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है. केरल में पार्टी का विस्तार शुरू हो गया है और यह पूरे अन्य राज्यों में भी फैलेगा.
वहीं सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ पर भाजपा दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा, "सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना पूरे बंगाल के लिए बहुत शर्मनाक है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जो लोग पैसे खर्च करके वहां आए थे, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए. जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह पुलिस हो, अधिकारी हों या मंच पर मौजूद मंत्री हों. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. (आईएएनएस)
