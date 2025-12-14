Advertisement
trendingNow13040530
Hindi Newsदेशसही रास्ते पर चल रहा है देश..., BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बता दिया RSS का योगदान

'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बता दिया RSS का योगदान

West Bengal News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. साथ ही साथ कहा है कि देश आज सही रास्तों पर चल रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बता दिया RSS का योगदान

Dilip Ghosh: पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर रार छिड़ी रहती है. अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है.

दिलीप घोष ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जवाब दे चुके हैं. एक देशभक्त संगठन पिछले सौ सालों से देश में काम कर रहा है. इसके कार्यकर्ता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं. आज देश सही रास्ते पर चल रहा है और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है. भविष्य में राहुल गांधी चाहे जो भी करें, आने वाले समय में हर पद पर संघ का कार्यकर्ता बैठेगा. 

इसके अलावा तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी की जीत पर कहा कि दक्षिण भारत में पहले भाजपा कमजोर थी. हम आंध्र प्रदेश में सरकार का हिस्सा हैं, कर्नाटक में सत्ता में रहे और अलग-अलग समय पर तमिलनाडु में भी सहयोगी संगठनों के साथ रहे, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं थी. आज, भाजपा ने खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है. केरल में पार्टी का विस्तार शुरू हो गया है और यह पूरे अन्य राज्यों में भी फैलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ पर भाजपा दिलीप घोष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए, उन्होंने कहा, "सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना पूरे बंगाल के लिए बहुत शर्मनाक है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जो लोग पैसे खर्च करके वहां आए थे, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए. जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह पुलिस हो, अधिकारी हों या मंच पर मौजूद मंत्री हों. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Dilip Ghosh

Trending news

'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?