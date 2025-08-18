'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता गणेश नाइक के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा; घमासान मचना तय

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गणेश नाइक के बयान से एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है. सूबे के वन मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के मुखिया और डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए उन पर निशाना साधा है. शनिवार (16 अगस्त) को बीजेपी नेता नाइक ने कहा था कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने 'लॉटरी' से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी जीती थी.

बीजेपी नेता गणेश नाइक इतने पर ही चुप नहीं हुए थे उन्होंने शिंदे पर तंज कसते हुए आगे कहा था कि जनता ये नहीं देखती है कि कोई नेता सत्ता तक कैसे पहुंचा है. जनता तो बस ये देखती है कि उस नेता ने सत्ता के उस पद को कितनी कुशलता से संभाला और उस पर कितने समय तक बना रहा.आपको बता दें कि महाराष्ट्र लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं.सूबे में बयानबाजी का दौर पीक पर चल रहा है. तभी बीजेपी नेता के इस बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है.

क्या था गणेश नाइक का बयान?

BJP नेता और विधायक गणेश नाइक ने महाराष्ट्र के पालघर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में ये टिप्पणी की थी. कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने कहा, 'हर किसी को लॉटरी नहीं मिलती, लेकिन शिंदे को मिली. असली सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपना पद कैसे हासिल करता है और फिर कैसे उस पदा को संभाले रखता है, जनता बस यही देखती है.' आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब गणेश नाइक ने शिंदे पर निशाना साधा हो इसके पहले भी शिंदे पर कई बार तंज कस चुके हैं.

ऐसी रही एकनाथ शिंदे की सियासी यात्रा

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार को गिरा दिया और बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक बना था. हालांकि, 2024 के विधानसभा चुनावों में तस्वीर बदल गई. बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और शिंदे को उपमुख्यमंत्री पद तक सीमित रहना पड़ा.इस बदलाव ने शिंदे की भूमिका को राजनीतिक रूप से एक नई दिशा दी.

ठाणे में गणेश नाइक का जनता दरबार, शिंदे गुट में बढ़ सकती है नाराजगी

सूबे में सियासी हलचल के बीच बीजेपी नेता और राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने रविवार 17 अगस्त को ऐलान किया था कि वो ठाणे जिले में 22 अगस्त को जनता दरबार आयोजित करेंगे. यह निर्णय सियासी रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि ठाणे को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजबूत गढ़ माना जाता है. ऐसे में नाइक की इस पहल से शिंदे खेमे की नाराज़गी बढ़ सकती है.

शक्ति पाने के लिए जनता की सेवा करनी चाहिएः गणेश नाइक

नाइक ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. इसके अलावा, 19 और 20 अगस्त को नवी मुंबई और जव्हार में भी इसी तरह के जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे.जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए नाइक ने कहा, 'जनता की सेवा के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति पाने के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है। ये दोनों जिम्मेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.' यह पहल न सिर्फ जमीनी स्तर पर संपर्क साधने की रणनीति के तौर पर देखी जा रही है, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी दूरगामी हो सकते हैं.

