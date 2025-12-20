Advertisement
trendingNow13047348
Hindi Newsदेशउन्हें भगवान राम से दिक्कत है..., BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज, RAM-G बिल से क्या है कनेक्शन?

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज, RAM-G बिल से क्या है कनेक्शन?

Rahul Gandhi: RAM-G बिल को लेकर छिड़ी सियासी तकरार के बीच बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान राम से दिक्कत है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 20, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज, RAM-G बिल से क्या है कनेक्शन?

Rahul Gandhi: MGNREGA के नाम में हुए बदलाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है, कांग्रेस लगातार सरकार पर तंज कस रही है. इसी बीच BJP नेता गौरव वल्लभ ने फिर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की समस्या ये है कि इस बिल में भगवान राम का नाम शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत है, इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ANI से बात करते हुए गौरव वल्लभ ने बिल का बचाव किया और कांग्रेस के विरोध के कथित कारणों का जिक्र किया, गौरव वल्लभ ने कहा कि उनकी समस्या यह है कि पास हुए कानून में भगवान राम का नाम शामिल है. उन्हें इससे समस्या है, राहुल गांधी भगवान राम से नफरत करते हैं. दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इसका मकसद रोजगार देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण युवाओं को मजबूत बनाना है. ये दोनों उनकी समस्याएं हैं.

सदन में बिल फाड़ने के INDIA अलायंस के काम पर कमेंट करते हुए वल्लभ ने कहा कि यह भगवान राम और ग्रामीण लोगों के प्रति अपमानजनक और बेइज्जती वाला इशारा था, इससे पहले, BJP MP विवेक ठाकुर ने बिल पास होने की आलोचना करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के मुख्य मुद्दों को समझने में नाकाम रहे. यह बिल पिछले MGNREGA के उलट, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की अकाउंटेबिलिटी पक्का करता है. उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से लोकसभा LoP राहुल गांधी इन मुद्दों को ठीक से नहीं समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

MGNREGA में राज्य की कोई जवाबदेही नहीं थी. अब राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पक्की होगी, VB-G RAM G बिल का मकसद ग्रामीण रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है और इसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का फंड-शेयरिंग पैटर्न शामिल है. विपक्षी पार्टियां मजदूरों के अधिकारों और MGNREGA से गांधी का नाम हटाने की चिंताओं का हवाला देते हुए बिल का विरोध कर रही हैं. केंद्र के रुख का समर्थन करते हुए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि MGNREGA समेत कल्याणकारी योजनाओं में लाए गए सुधारों का मकसद डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना और देश के हितों की सेवा करना है.  (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि