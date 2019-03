जानें पीएम मोदी के ट्वीट के बाद क्या कहा गिरिराज सिंह ने, उमर अब्दुला ने कसा तंज

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह-सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र के नाम महत्वपूर्ण संदेश देने की घोषणा की है. ट्वीट के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के फायरब्रांड नेता और नवादा से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी के संदेश आने से पहले ही विपक्ष की धड़कन बढ़ गई?'

वहीं, विपक्ष के द्वारा भी इस ट्वीट के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. उमर अब्दुल्ला ने कहा लिखा, 'वह (पीएम मोदी) लोकसभा चुनाव के परिणाम के की घोषणा की है.' साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्विट में लिखा, 'चुनावी आचार संहिता के बीच कौन सी घोषणा जायज है?'

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व भारत ने अभूतपूर्व सिद्धी हासिल कर ली है. स्‍पेस पावर के रूप में भारत ने अपना नाम दर्ज करा लिया है. अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी अब भारत चौथा देश है, जिसने आज यह सिद्धी प्राप्‍त की है. यह हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है.

He’s declaring the results of the Lok Sabha elections. #JustSaying

हमारे वैज्ञानिकों ने स्‍पेस में 300 किमी दूर एलईओ ऑरबिट को मार गिराया है. यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्‍य था. इसे ए सेट मिसाइट द्वारा तीन मिनट में मार गिराया गया. मिशन शक्ति अत्‍यंत कठिन ऑपरेशन था.

मेरे प्यारे देशवासियों,

आज सवेरे लगभग 11.45 - 12.00 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आप के बीच आऊँगा।

I would be addressing the nation at around 11:45 AM - 12.00 noon with an important message.

Do watch the address on television, radio or social media.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2019