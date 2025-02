'सबसे खराब एयरलाइंस का ऑस्कर जीतती...', एयर इंडिया पर क्यों भड़के भड़के बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल

BJP Leader Slams Air India: भाजपा नेता और प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने एयर इंडिया में ट्रेवल करते समय अपने खराब अनुभवों के बारे में बताया. यहां तक की उन्होंने एयर इंडिया को अबतक का सबसे खराब एयरलाइंस तक बता दिया. वह जहाज की टूटी सीट से काफी नाराज थे. उन्होंने एयरलाइंस को जमकर खरी खोटी सुनाई है.

एयरलाइंस पर निकाला गुस्सा

जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा,' अगर सबसे खराब एयरलाइन के लिए ऑस्कर के बराबर कोई इनाम होता, तो एयर इंडिया सारे श्रेणियों में जीत जाती. टूटी सीटें, सबसे खराब कर्मचारी, खराब ऑन ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ, कस्टमर सर्विस के बारे में 2 टूक रवैया! एयर इंडिया में उड़ान भरना एक अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन आज इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए.'

If there was an Oscar equivalent for WORST AIRLINES @airindia would win hands down in every category :

> Broken Seats

> Worst Staff

>Pathetic “on Ground” Support Staff

> Give two hoots attitude about customer service !

Flying Air India is not a pleasant experience but today…

— Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) February 25, 2025