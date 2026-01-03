CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा

Advertisement
Hindi NewsदेशCM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा

Bengal Elections: भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा जो ममता बनर्जी द्वारा रोक दी गई है.  

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:30 AM IST
West Bengal Assembly Elections: भाजपा नेता और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही भाजपा की ओर से चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जमकर हमला बोला.

आयुष्मान भारत योजना को ममता सरकार नहीं कर रही लागू: मिथुन चक्रवर्ती

चक्रवर्ती ने इस रैली में सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र किया, जिसे राज्य सरकार ने पिछले साल शुरू किया था. उन्होंने कहा कि यह योजना बुरी नहीं है और लोग इसे अपने पैसे के रूप में लाभ उठा रहे हैं. चक्रवर्ती ने कहा कि यह योजना किसी भी व्यक्ति के लिए गलत नहीं है जो इससे लाभ उठा रहा है, क्योंकि यह उनका अपना पैसा है. हालांकि, उन्होंने लोगों से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभों पर भी विचार करने का आग्रह किया जो 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है.

चक्रवर्ती ने कहा कि पूरे देश में लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लागू नहीं होने दे रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है और ममता दीदी इसे लागू नहीं होने देना चाहतीं क्योंकि इससे मोदी सरकार को बढ़ावा मिलेगा. चक्रवर्ती ने वादा किया कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू किया जाएगा. यह मेरा आपसे वादा है, हम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे. 

भाजपा नेता ने TMC पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास की कमी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ नहीं है. न तो नौकरियां हैं, न कारखाने हैं, न विकास है, बस भ्रष्टाचार है. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ता भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन्हें जागरूक होने की जरूरत है. चक्रवर्ती ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि क्या आपने 'द कश्मीर फाइल्स' देखी? क्या आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों को कैसे खदेड़ा गया? बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, पश्चिम बंगाल को पश्चिमी पाकिस्तान में बदलने की कोशिश की जा रही है. चक्रवर्ती ने एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को देवी दुर्गा की स्तुति में गीत गाने पर धमकाया गया. क्या दुर्गा मां सांप्रदायिक हैं?

चक्रवर्ती ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि दीपू दास कांड में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई यह दर्शाती है कि राज्य में असहमति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से हमला किया और 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जो असहमति और विरोध के अधिकार को कुचलने का प्रयास था. चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसे घटनाओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार छीन लिया गया है. हमारी आवाजें दबाई जा रही हैं. हमें विरोध करने की भी अनुमति नहीं है.

चक्रवर्ती ने भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू वोटरों से अपील की कि वे जागरूक होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करें. उन्होंने कहा कि समय आ गया है, भाजपा के पक्ष में वोट डालो. मेरी यह अपील सिर्फ इस सभा में उपस्थित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए है, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और यहां तक कि टीएमसी के समझदार हिंदू भी शामिल हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं, खासकर महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है. टीएमसी को चेतावनी है कि यह स्थिति अभी 'खत्म नहीं हुई है', अगर हालात नहीं सुधरे, तो महाकाल उन्हें खत्म कर देगा.

ये भी पढ़ें: नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?

चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को उसी तरह से जवाब देना चाहिए जैसे उनके खिलाफ हमले किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि टीएमसी राज्य को 'दूसरा बांग्लादेश' बनाने की कोशिश कर रही है. जब तक मिथुन चक्रवर्ती के शरीर में खून है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. अपने संबोधन के समापन में चक्रवर्ती ने कहा कि भारत की रक्षा की जानी चाहिए. हमें हिंदू लोगों और सनातनियों की सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा. इस रैली के दौरान चक्रवर्ती ने भाजपा के विकास और राष्ट्रहित के एजेंडे को जनता के बीच रखा साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक मजबूत विरोध का संकेत दिया.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

bengal elections

