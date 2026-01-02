हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं, इसी बीच BJP नेता और जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आएगी. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी है. उन्होंने कहा, "उनसे कहो कि वह उन्हें पूरी तरह से धमकाएं और कहें कि हम आपको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे. हम इस बार जरूर सरकार बनाएंगे. यह चुनावों से पहले BJP के आक्रामक राजनीतिक तेवर को दिखाता है.

चक्रवर्ती की यह टिप्पणी ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच बढ़ती जुबानी जंग के बीच आई है, जिसमें दोनों पक्ष चुनावी मौसम के ज़ोर पकड़ने के साथ अपने हमले तेज कर रहे हैं, बनर्जी ने पहले चुनाव आयोग के देश भर में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करने के फैसले पर BJP को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी और आरोप लगाया था कि लोगों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने शाह की अथॉरिटी पर भी सवाल उठाया था, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पार्टी मीटिंग में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात कही थी.

BJP के चुनाव कैंपेन को शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल के अपने हालिया तीन दिन के दौरे के दौरान, अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि पिछले 14 सालों से राज्य में डर और भ्रष्टाचार छाया हुआ है. उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर विकास रोकने, सिंडिकेट कल्चर को बढ़ावा देने और केंद्र की वेलफेयर स्कीमों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने देने का आरोप लगाया था.

शाह ने घुसपैठ को भी एक बड़ा मुद्दा बताया और दावा किया कि असम और त्रिपुरा में इसे रोक दिया गया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से पश्चिम बंगाल में यह जारी है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने से मना कर दिया था और ममता बनर्जी पर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस मुद्दे पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया. बनर्जी ने शाह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रापोल और अंडाल में फेंसिंग के लिए जमीन दी है. पौराणिक कहानियों का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने BJP नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की और पार्टी पर चुनाव से पहले डर और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. (ANI)