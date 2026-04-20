'विश्वगुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... उपलब्धि तो तब होगी', भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि 'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए. हम विश्वगुरु आजकल नहीं हैं. विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे, मगर आज हम हैं, ऐसा नहीं है. जोशी संस्कृत की महत्ता बताते हुए एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि उस दृष्टि से संस्कृत महत्वपूर्ण है. जोशी संस्कृत के लिए काम करने वाली संस्था संस्कृत भारती के दिल्ली स्थित कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आए हुए थे.

Delhi: Veteran BJP Leader Murli Manohar Joshi says, ''We should be a 'Vishwaguru', and we have been one in the past. If we are not one today, that is not the case, but Sanskrit is very important from that perspective. Even people at NASA repeatedly say that Sanskrit is one of the… pic.twitter.com/ttgtifDEoi — IANS (@ians_india) April 20, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

जोशी ने कहा कि संस्कृत भाषा के लिए काम करने वाली संस्था का उद्घाटन हो रहा है... उपलब्धि तो देश में तब होगी जब देश में अधिकांश काम संस्कृत में हो. जब संविधान बन रहा था, तो डॉ. अंबेडकर ने भी इस बात का प्रयास किया था कि संस्कृत भारत की राष्ट्र भाषा हो जाए. कई लोगों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. हालांकि, तब से लोगों की इच्छा यह थी कि संस्कृत भारत की वास्तविक राष्ट्र भाषा होनी चाहिए. नहीं हो पाई, लेकिन संस्कृत में काम तो होना चाहिए.

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नासा के लोग बार-बार कहते हैं कि संस्कृत वास्तव में संप्रेषण की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है. संस्कृत भारत ही नहीं, दुनिया की धरोहर है. ज्ञान और विज्ञान की भाषा है. आध्यात्म की भाषा है, टेक्नोलॉजी की भी भाषा है. संस्कृत भारत का प्राण है.

भागवत बोले, संस्कृत भारत का प्राण है

संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संस्कृत एक भाषा है, लेकिन यह सिर्फ भाषा नहीं है. भारत में संस्कृत भारत का प्राण है क्योंकि विचार, जीवन और संस्कृति की सबसे पुरानी परंपरा जो आज भी मौजूद है, वह भारत में है...भारत नाम का होना सिर्फ भूगोल नहीं है. यह सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक इकाई नहीं है. भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलता रहता है...'