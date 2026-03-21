अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...भाजपा सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी' की बात, इंदिरा गांधी पर कसा ये तंज

Nishikant Dubey: पक्ष-विपक्ष में अक्सर तकरार देखी जाती है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस पर तंज कसती रहती है. इसी बीच BJP MP निशिकांत दुबे ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए आज के ही दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी. इसके अलावा क्या कुछ लिखा, आइए जानते हैं.

'कांग्रेस का काला अध्याय' टाइटल वाले एक X पोस्ट में BJP MP ने 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटाए जाने पर बात की, इस समय के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन, 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटाई गई थी, जो इंदिरा गांधी जी की दमनकारी नीतियों, लोकतंत्र की हत्या और नागरिक अधिकारों के अंत के कारण लगाई गई थी.

20 मार्च, 1977 को लोगों ने गांधी परिवार के घमंड को अर्श से फर्श पर ला दिया, इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गईं, उस समय की बुराई करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान, लाखों लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, हजारों लोग पुलिस कस्टडी में या ज़ुल्म की वजह से मारे गए, 1 करोड़ लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई. 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा का समय 6 साल तक बढ़ा दिया, जिससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई से ऊपर हो गए.

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5. आज ही 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी जी के दमनकारी नीतियों,लोकतंत्र की हत्या तथा नागरिक अधिकार के ख़ात्मे का आपातकाल हटाया गया ।20 मार्च 1977 को जनता ने परिवार के अहंकार को अर्श से फर्श पर पहुंचाया,इंदिरा गांधी जी खुद का चुनाव हार गईं pic.twitter.com/bsWnEPAL3h March 21, 2026

फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए, प्रेस बंद कर दिया गया, बाबासाहेब का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बदल दिया गया. उन्होंने इंडिया के गैजेट की एक इमेज शेयर की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लिस्ट थी और उन प्रोविजन पर रोशनी डालने के लिए पॉइंट्स बताए गए थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान ज्यूडिशियल रिव्यू और इंस्टिट्यूशनल चेक को कमजोर किया था. उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाए गए "मास नसबंदी और पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन" का भी जिक्र किया.

इससे पहले दुबे ने कांग्रेस को सभी नेशनल मुद्दों की जड़ बताया, खासकर कथित घुसपैठ के मुद्दे पर जोर दिया. बातचीत में कहा कि किताबें पढ़ने या देश की पॉलिटिक्स देखने के बाद, मुझे पर्सनली यकीन है कि आज इस देश में जो भी प्रॉब्लम दिख रही हैं, जिन्हें अपोजिशन हवा दे रहा है, उसकी जड़ में नेहरू-गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है. इसी बेसिस पर मैंने एक सीरीज शुरू की, 'कांग्रेस का कला अध्याय' यह 17 तारीख को शुरू हुई. (ANI)