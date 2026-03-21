Advertisement
trendingNow13148650
Hindi Newsदेशअर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...भाजपा सांसद ने याद दिलाई इमरजेंसी की बात, इंदिरा गांधी पर कसा ये तंज

अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...भाजपा सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी' की बात, इंदिरा गांधी पर कसा ये तंज

Congress: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरजेंसी को लेकर तंज कसा. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 21, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...भाजपा सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी' की बात, इंदिरा गांधी पर कसा ये तंज

Nishikant Dubey: पक्ष-विपक्ष में अक्सर तकरार देखी जाती है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस पर तंज कसती रहती है. इसी बीच BJP MP निशिकांत दुबे ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. एक्स पर पोस्ट करते हुए आज के ही दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी. इसके अलावा क्या कुछ लिखा, आइए जानते हैं. 

'कांग्रेस का काला अध्याय' टाइटल वाले एक X पोस्ट में BJP MP ने 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटाए जाने पर बात की, इस समय के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन, 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटाई गई थी, जो इंदिरा गांधी जी की दमनकारी नीतियों, लोकतंत्र की हत्या और नागरिक अधिकारों के अंत के कारण लगाई गई थी.

20 मार्च, 1977 को लोगों ने गांधी परिवार के घमंड को अर्श से फर्श पर ला दिया, इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गईं, उस समय की बुराई करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान, लाखों लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, हजारों लोग पुलिस कस्टडी में या ज़ुल्म की वजह से मारे गए, 1 करोड़ लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई. 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा का समय 6 साल तक बढ़ा दिया, जिससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कानूनी कार्रवाई से ऊपर हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए, प्रेस बंद कर दिया गया, बाबासाहेब का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बदल दिया गया. उन्होंने इंडिया के गैजेट की एक इमेज शेयर की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लिस्ट थी और उन प्रोविजन पर रोशनी डालने के लिए पॉइंट्स बताए गए थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान ज्यूडिशियल रिव्यू और इंस्टिट्यूशनल चेक को कमजोर किया था. उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाए गए "मास नसबंदी और पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन" का भी जिक्र किया.

इससे पहले दुबे ने कांग्रेस को सभी नेशनल मुद्दों की जड़ बताया, खासकर कथित घुसपैठ के मुद्दे पर जोर दिया. बातचीत में कहा कि किताबें पढ़ने या देश की पॉलिटिक्स देखने के बाद, मुझे पर्सनली यकीन है कि आज इस देश में जो भी प्रॉब्लम दिख रही हैं, जिन्हें अपोजिशन हवा दे रहा है, उसकी जड़ में नेहरू-गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी है. इसी बेसिस पर मैंने एक सीरीज शुरू की, 'कांग्रेस का कला अध्याय' यह 17 तारीख को शुरू हुई. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Nishikant Dubey

Trending news

अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?