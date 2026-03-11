विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात, कांग्रेस के साथ जाने पर फिर उठाए सवाल

Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने शपथ ली थी कि वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे लेकिन सत्ता के लिए उनकी विचारधारा की तिलांजलि दे दी गई है.
Uddhav Thackeray: पक्ष-विपक्ष में अक्सर सियासी तकरार देखी जाती है. अब BJP MP निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाने तंज कसा है, एक पत्र शेयर करते हुए निशिकांत ने लिखा कि शिवसेना उद्धव कुछ तो शर्म करो, बाला साहेब ठाकरे की हत्या की साजिश 1969 में रची गई, उनका रिवाल्वर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संसद में प्रश्न पूछे गए. साजिश की जानकारी होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने शपथ लिया कि वो अपने जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे.
हवा में चलाई थी गोलियां
आगे कहा कि सत्ता के लिए उनकी विचारधारा की तिलांजलि दे दी गई है. बता दें कि बाल ठाकरे दादर से घर जा रहे थे, तभी एक टैक्सी ने उन्हें ओवरटेक किया ठाकरे ने कार रोकी और कैब वाले से बहस की, बहस तुरंत बढ़ गई और वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए. मुसीबत को भांपते हुए ठाकरे ने अपने बचाव में हवा में गोलियां चलाईं. बाद में उन्होंने शपथ ली की वो कभी कांग्रेस में नहीं जाएंगे.
कांग्रेस से शिवसेना ने मिलाया हाथ
हालांकि बाद में शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई. जिसके बाद BJP ने अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना (UBT) पर बार-बार निशाना साधा है. 2022 में शिवसेना का बंटवारा भी इसी वजह से हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर अपनी नाराजगी जताई थी. इस बंटवारे की वजह से उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई थी.
कानूनी लड़ाई में उलझ गई शिवसेना
एकनाथ शिंदे फिर BJP के सपोर्ट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. बाद में दोनों पार्टियां कानूनी लड़ाई में उलझ गईं क्योंकि शिंदे ने दावा किया कि उनका गुट ही असली शिवसेना है. वह वह लड़ाई जीत गए और उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) कहा गया. (ANI)
