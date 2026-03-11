Advertisement
trendingNow13136985
Hindi Newsदेशविचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाई बाला साहेब की बात, कांग्रेस के साथ जाने पर फिर उठाए सवाल

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात, कांग्रेस के साथ जाने पर फिर उठाए सवाल

Nishikant Dubey: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने शपथ ली थी कि वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे लेकिन सत्ता के लिए उनकी विचारधारा की तिलांजलि दे दी गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 11, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात, कांग्रेस के साथ जाने पर फिर उठाए सवाल

Uddhav Thackeray: पक्ष-विपक्ष में अक्सर सियासी तकरार देखी जाती है. अब BJP MP निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाने तंज कसा है, एक पत्र शेयर करते हुए निशिकांत ने लिखा कि शिवसेना उद्धव कुछ तो शर्म करो, बाला साहेब ठाकरे की  हत्या की साजिश 1969 में रची गई, उनका रिवाल्वर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संसद में प्रश्न पूछे गए. साजिश की जानकारी होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने शपथ लिया कि वो अपने जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे. 

हवा में चलाई थी गोलियां
आगे कहा कि सत्ता के लिए उनकी विचारधारा की तिलांजलि दे दी गई है. बता दें कि बाल ठाकरे दादर से घर जा रहे थे, तभी एक टैक्सी ने उन्हें ओवरटेक किया ठाकरे ने कार रोकी और कैब वाले से बहस की, बहस तुरंत बढ़ गई और वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए. मुसीबत को भांपते हुए ठाकरे ने अपने बचाव में हवा में गोलियां चलाईं. बाद में उन्होंने शपथ ली की वो कभी कांग्रेस में नहीं जाएंगे. 

कांग्रेस से शिवसेना ने मिलाया हाथ
हालांकि बाद में शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई. जिसके बाद BJP ने अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए शिवसेना (UBT) पर बार-बार निशाना साधा है. 2022 में शिवसेना का बंटवारा भी इसी वजह से हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर अपनी नाराजगी जताई थी. इस बंटवारे की वजह से उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी लड़ाई में उलझ गई शिवसेना
एकनाथ शिंदे फिर BJP के सपोर्ट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. बाद में दोनों पार्टियां कानूनी लड़ाई में उलझ गईं क्योंकि शिंदे ने दावा किया कि उनका गुट ही असली शिवसेना है. वह वह लड़ाई जीत गए और उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) कहा गया. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Nishikant Dubey

Trending news

विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा