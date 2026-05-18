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केरलम शपथ ग्रहण में मंच पर थे भाजपा नेता, शाहनवाज बोले- कांग्रेस पर हमारी पूरी नजर रहेगी

केरलम में कांग्रेस की अगुआई वाली UDF सरकार ने शपथ ले ली है, लेकिन दिल्ली से भाजपा के नेता मैसेज दे रहे हैं कि हमारी उनकी गतिविधियों पर नजर रहेगी. सुबह शपथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर मंच पर बैठे दिखे, तो लोग चौंक गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 12:00 PM IST
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शपथ लेते केरलम के सीएम वीडी सतीशन और मंच पर भाजपा विधायक राजीव चंद्रशेखर (दाएं)
शपथ लेते केरलम के सीएम वीडी सतीशन और मंच पर भाजपा विधायक राजीव चंद्रशेखर (दाएं)

वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम बन गए हैं. आज सुबह उनके शपथ ग्रहण में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गाधी समेत पार्टी के दिग्गज पहली कतार में बैठे थे. उसी लाइन में आगे पूर्व सीएम पिनराई विजयन और भाजपा के केरलम प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी दिखे. पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव केरलम में जीते तीन भाजपा विधायकों में से एक हैं. मंच पर उनके दिखने की चर्चा चल ही रही थी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने यह कहकर हलचल तेज कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार पर पूरी नजर रहेगी. 

हां, शाहनवाज ने आगे कहा कि जो हमारे तीन विधायक जीते हैं, वे सरकार की हर एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे और कांग्रेस दूसरे राज्यों में जिस तरह के कृत्य करती आई है, उसे करने नहीं दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने 'कृत्य' को नहीं समझाया. दरअसल, भाजपा नेता ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के सरकार बनाने को लेकर हमला बोला. अब आप मंच की तस्वीर देखिए. 

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कांग्रेस अब मुस्लिम लीग: भाजपा नेता

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस की इतने दिनों बाद आखिरकार सरकार बन रही है. केरलम में मुस्लिम लीग-कांग्रेस की सरकार बन रही है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार तो केसी वेणुगोपाल थे, रमेश चेन्निथाला थे लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस को झुकना पड़ा. वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा.

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि कहने को यह कांग्रेस की सरकार है, लेकिन असल में यह कांग्रेस-मुस्लिम लीग की सरकार है क्योंकि असम और बंगाल के चुनाव के बाद कांग्रेस 'मुस्लिम लीग' बन गई है. इन दोनों राज्यों में जो स्ट्राइकिंग रेट है, वो मुस्लिम लीग से भी ज्यादा मुसलमानों में जीतने का कांग्रेस का अच्छा है. 

पढ़ें: हरे झंडे वाली वो पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार; जिन्ना की मुस्लिम लीग से सीधा नाता

 

उन्होंने कहा कि अब केरलम सरकार में कांग्रेस का झंडा तो दिखेगा, लेकिन उससे ज्यादा चांद वाला झंडा मुस्लिम लीग का लहराने वाला है. सरकार कहने के लिए कांग्रेस की होगी, लेकिन एजेंडा मुस्लिम लीग का चलने वाला है. इसी दौरान आगे उन्होंने कह दिया कि भाजपा की पैनी नजर रहने वाली है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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