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सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम... भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल, पार्टी बोली- ये उनके निजी विचार

Pradeep Dixit On Saayoni Ghosh: सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि वह TMC सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने के लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम देंगे.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 19, 2026, 01:38 PM IST
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सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम... भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल, पार्टी बोली- ये उनके निजी विचार

Saayoni Ghosh: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने पश्चिम बंगाल से TMC सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने के लिए 1 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है. उनका यह ऐलान सायोनी के शिवलिंग से जुड़े एक पुराने वायरल पोस्ट से संबंधित है. TMC सांसद के इस पोस्ट को लेकर बुलंदशहर जिले में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.    

सायोनी घोष को लेकर टिप्पणी 

प्रदीप दीक्षित का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं,' मैं प्रतिदिन 1घंटे भगवान शिव की पूजा करता हूं.  TMC सांसद सायनी घोष द्वारा किए गए कृत्य से मुझे गहरा आहत हुआ है. जो भी सायनी घोष का कटा हुआ सिर लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा.' ये टिप्पणी सिकंदराबाद में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई, जिसमें सायोनी घोष के पोस्ट को आयोजकों ने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बताया. इस मुद्दे पर संगठन 3,100 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाल रहा था.  

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क्या है पूरा मामला? 

बता दें कि सायोनी घोष ने साल 2015 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो साल 2021 और फिर इस साल 2026 में हुए विधानसभा चुनावों में लोगों की नजर में आया था. इससे पहले भी इस पोस्ट को लेकर घोष के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी थी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि साल 2015 में उनका अकाउंट हैक हो गया था और हैकर ने ही वह फोटो पोस्ट की थी. उन्होंने कहा कि अकाउंट का एक्सेस वापस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया था.  

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भाजपा-कांग्रेस का रिएक्शन 

दीक्षित के इस बयान पर बुलंदशहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की. रहमान ने कहा,' पार्टी में ऐसे लोग होने पर महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? वे एक महिला की हत्या के लिए इनाम दे रहे हैं. यह शर्मनाक है और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए. हम मांग करते हैं कि पुलिस FIR दर्ज की जाए.'  भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि यह दीक्षित की अपनी निजी राय थी और इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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