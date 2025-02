Video: कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देख राजनाथ सिंह ने जो किया, खुश होकर लोग बोले- यही RSS की संस्कृति है

Rajnath Singh Siddaramaiah Video: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को 'इन्वेस्ट कर्नाटक-2025' कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम के वैसे तो कई सारे वीडियो और फोटो सामने आए लेकिन एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं. सबसे पहले देखें वीडियो:-

Can you find any single Congress leader giving respect to a bjp leader in the same way!?

Foreget BJP,

Will you atleast find any Congress leader,

Giving respect to other Congress leaders in the same way!?

THIS IS CALLED RSS CULTURE!! pic.twitter.com/hHyQJMi1qL

— Mahesh Vikram Hegde (@mvmeet) February 11, 2025