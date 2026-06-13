MLA S Vijayadharani Joins Tamilaga Vettri Kazhagam: तमिलनाडु की सियासत में शनिवार को एक बहुत बड़ा सियासी खेल देखने को मिला. जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कद्दावर नेता और लगातार 3 बार विलावंकोड सीट से विधायक रह चुकीं एस. विजयधरनी अब बीजेपी को तगड़ा झटका देकर 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल होने जा रही हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक, विजयधरनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चेन्नई के पनैयार स्थित TVK मुख्यालय पहुंच चुकी हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और ग्रामीण विकास मंत्री एन. आनंद की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (अभिनेता थलपति विजय) की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी. इस कदम से राज्य के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.
विजयधरनी का बीजेपी से मोहभंग होना राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, फरवरी 2024 में कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए उन्होंने दिल्ली में बड़े जोर-शोर से बीजेपी का दामन थामा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की थी. हालांकि, बीजेपी में दो साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद भी उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली. पार्टी के भीतर लगातार अपनी अनदेखी और हाशिए पर धकेले जाने से नाराज होकर आखिरकार उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ना तय कर लिया है और थलपति विजय की तेजी से उभरती पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया है.
हाल ही में 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजयधरनी को उनकी पारंपरिक सीट विलावंकोड से ही मैदान में उतारा था. हालांकि, बीजेपी के टिकट पर वह इस बार अपनी सीट बचा पाने में नाकाम रहीं. इस त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें कुल 45604 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर खिसक गईं. इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार टी.टी. प्रवीण ने बाजी मारी, जबकि दिलचस्प बात यह है कि विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार माइकल कुमार दूसरे स्थान पर रहे थे. तभी से विजयधरनी के TVK नेतृत्व के साथ संपर्क में होने की खबरें आ रही थीं.
एस. विजयधरनी तमिलनाडु की राजनीति का एक जाना-माना और बेहद अनुभवी चेहरा हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी और साल 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में लगातार तीन बार विलावंकोड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर जीत की हैट्रिक लगाई थी. हालांकि, साल 2024 की शुरुआत में कांग्रेस के भीतर अपनी वरिष्ठता और काम का उचित सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. अब टीवीके (TVK) में उनका शामिल होना यह साफ करता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री विजय अपनी पार्टी को जमीन पर और मजबूत करने के लिए अनुभवी चेहरों पर बड़ा दांव खेल रहे हैं.