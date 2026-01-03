वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, विदेश दौरे पर खड़े किए सवाल

Rahul Gandhi: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है. पक्ष या विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर एद दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं. अब भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं. भाजपा नेता ने कहा कि संसद सत्र के दौरान बर्लिन में छुट्टी मनाने के बाद अभी लौटे ही थे कि एक बार फिर नया साल मनाने के लिए वियतनाम पहुंच गए हैं.

बातचीत में शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी कभी वर्कमोड में नहीं रहते हैं. वह सिर्फ छुट्टियों पर रहना पसंद करते हैं. अब राहुल गांधी परमानेंट छुट्टी के मूड में हैं. भाजपा नेता ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम बनने तक वर्क मोड में हैं. बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि देशवासियों ने देखा कि जब चुनाव चल रहे थे तो राहुल गांधी जंगल सफारी का आनंद उठा रहे थे. इससे एक चीज तो साफ है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं और उन्हें बताना चाहिए कि वे विदेशी दौरों के दौरान किनसे मुलाकात करते हैं.

इसके अलावा जेजेपी नेता अजय चौटाला और समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि भाजपा का विरोध करते-करते कुछ राजनीतिक पार्टियां अब देश, लोकतंत्र, संविधान और अंबेडकर का विरोध करने पर उतर आई हैं. पहले जेजेपी नेता अजय चौटाला ने कहा कि बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए, हिंसा भड़काई जानी चाहिए. उनके नक्शेकदम पर चलते हुए अब समाजवादी पार्टी भी वही भाषा बोल रही है. इससे पहले कांग्रेस ने भी यही इच्छा जताई थी कि भारत में बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाए। क्या इसका मतलब यह है कि अगर जनता आपको सत्ता में नहीं लाएगी, तो आप संविधान विरोधी बन जाएंगे?

Add Zee News as a Preferred Source

डीएमके को निशाने पर लेते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि एक तरफ जब हाईकोर्ट दरगाह को अपने धार्मिक रीति-रिवाज और त्योहार मनाने का फैसला देता है, तो डीएमके सरकार तुरंत ऐसी चीजों की इजाजत दे देती है, लेकिन जब वही हाईकोर्ट हिंदुओं को दीया जलाने की इजाजत देता है, जो वे सैकड़ों सालों से पवित्र जगह पर होता आया है तो डीएमके सरकार उसे रोकती है, पुलिस लगाती है, हिंदू समुदाय के भक्तों को पीटती है और यहां तक कि फैसला देने वाले जज पर महाभियोग चलाने की कोशिश करती है. (आईएएनएस)