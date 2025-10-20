शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता और भाजपा लीडर शुभेंदु अधिकारी ने रविवार 19 अक्टूबर 2025 दावा किया कि पश्चिम बंगाल के के दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों ने उनके काफिले पर हमला किया. यह हमला तब हुआ जब वह काली पूजा और दिवाली कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. नेता का आरोप है कि उनकी गाड़ी को 7 जगहों पर रोकने की कई कोशिश की गई.

सुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका

सुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उनके ऊपर यह हमला लालपुर मदरसे के सामने हुआ. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा निकाल रहे थे क्योंकि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के कारण भारत में अपनी किस्मत को लेकर संशय में हैं.

In South 24 Parganas district, today I faced repeated attacks from illegal Bangladeshi Muslims. The obstruction, vandalism and chaos was orchestrated by none other than TMC Zila Parishad Member Rekha Gazi with the aid and support of SP Koteswara Rao. Several attempts were made to… pic.twitter.com/rYRHtkZUVP Add Zee News as a Preferred Source — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 19, 2025

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस इलाके में TMC ने अवैध बांग्लादेशियों को बसने के लिए जगह दी है. ये हिंदुओं को उनके धार्मिक आयोजन में रुकावट डालते हैं.

नेता का आरोप

उन्होंने कहा,' यह इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस नजदीकी ने उन्हें घुसपैठियों के अनुकूल TMC इकोसिस्टम की मदद से यहां बसने का मौका दिया है. क्या कोई हिंदू पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी धार्मिक आयोजन में कट्टरपंथियों की रुकावटों का सामना किए बिना, आजादी से हिस्सा नहीं ले सकता? वे मुझे डरा नहीं सकते. मैं जगद्धात्री पूजा के दौरान भी वापस आऊंगा.' बता दें कि अधिकारी पर यह हमला जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित नागराकाटा के दौरे के दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर कथित तौर पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है.

भाजपा-TMC के बीच विवाद

इस हमले के बाद भाजपा और TMC के बीच विवाद बढ़ गया है. TMC ने इस घटना से खुद को अलग करते हुए हमले को जनता का गुस्सा बताया है. TMC प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने एक बयान में कहा कि भाजपा नेताओं को हर गांव, बाजार और गली में ऐसे प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता रहेगा क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं. मजूमदार ने कहा,' केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा धन से वंचित किए जाने के कारण ये गरीब लोग कगार पर पहुंच गए हैं.' अधिकारी ने हमले के लिए जिस गाजी को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा,' हमें काली पूजा पंडाल में आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों का हमेशा एक एजेंडा होता है. वे लोगों को बांटने और अल्पसंख्यकों को बाहरी बताने की साजिशें रचते हैं.'

FAQ

हमले पर शुभेंदु ने किसको जिम्मेदार ठहराया?

शुभेंदु अधिकारी ने हमले के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है.

हमला कहां पर हुआ था?

हमला पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर हुआ था.