Advertisement
trendingNow12968771
Hindi Newsदेश

शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप

West Bengal Goverment: पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनके काफिले पर कुछ अवैध मुसलमानों ने हमला किया. उनकी कार को रोकने की कोशिश की गई.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 20, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता और भाजपा लीडर शुभेंदु अधिकारी ने रविवार 19 अक्टूबर 2025 दावा किया कि पश्चिम बंगाल के के दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों ने उनके काफिले पर हमला किया. यह हमला तब हुआ जब वह काली पूजा और दिवाली कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. नेता का आरोप है कि उनकी गाड़ी को 7 जगहों पर रोकने की कई कोशिश की गई.   

सुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका 

सुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उनके ऊपर यह हमला लालपुर मदरसे के सामने हुआ. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा निकाल रहे थे क्योंकि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के कारण भारत में अपनी किस्मत को लेकर संशय में हैं.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस इलाके में TMC ने अवैध बांग्लादेशियों को बसने के लिए जगह दी है. ये हिंदुओं को उनके धार्मिक आयोजन में रुकावट डालते हैं.   

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली के अगले दिन भी होगी कर्मचारियों की छुट्टी, इस कारण से रहेगा अवकाश  

नेता का आरोप 

उन्होंने कहा,' यह इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस नजदीकी ने उन्हें घुसपैठियों के अनुकूल TMC इकोसिस्टम की मदद से यहां बसने का मौका दिया है. क्या कोई हिंदू पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी धार्मिक आयोजन में कट्टरपंथियों की रुकावटों का सामना किए बिना, आजादी से हिस्सा नहीं ले सकता? वे मुझे डरा नहीं सकते. मैं जगद्धात्री पूजा के दौरान भी वापस आऊंगा.' बता दें कि अधिकारी पर यह हमला जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित नागराकाटा के दौरे के दौरान भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर कथित तौर पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है. 

ये भी पढ़ें- गैस चैंबर बन रहा है दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, IIT बॉम्बे की स्टडी में बड़ा खुलासा   

 

भाजपा-TMC के बीच विवाद 

इस हमले के बाद भाजपा और TMC के बीच विवाद बढ़ गया है. TMC ने  इस घटना से खुद को अलग करते हुए हमले को जनता का गुस्सा बताया है. TMC प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने एक बयान में कहा कि भाजपा नेताओं को हर गांव, बाजार और गली में ऐसे प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता रहेगा क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं. मजूमदार ने कहा,' केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा धन से वंचित किए जाने के कारण ये गरीब लोग कगार पर पहुंच गए हैं.' अधिकारी ने हमले के लिए जिस गाजी को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा,' हमें काली पूजा पंडाल में आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों का हमेशा एक एजेंडा होता है. वे लोगों को बांटने और अल्पसंख्यकों को बाहरी बताने की साजिशें रचते हैं.'  

 FAQ 

हमले पर शुभेंदु ने किसको जिम्मेदार ठहराया? 

शुभेंदु अधिकारी ने हमले के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है. 

हमला कहां पर हुआ था? 

हमला पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर हुआ था. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश