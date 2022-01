ममता बनर्जी के बयान पर BJP नेताओं ने जताई आपत्ति, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर पलटवार करते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि वह जानबूझकर पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही हैं. बता दें कि शुक्रवार को ही एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य सरकार पहले ही उस अस्पताल के परिसर का उद्घाटन कर चुकी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे.

Guilefully articulating the emergency usage of an under construction facility as Safe Home during the 2nd wave of Covid, to discredit the formal inauguration of the most advanced fully equipped Cancer facility of Eastern India is a deliberate attempt to mislead the people of WB.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'पूर्वी भारत के सबसे उन्नत, पूरी तरह से सुसज्जित कैंसर फैसेलिटी के औपचारिक उद्घाटन को बदनाम करने के लिए, कोविड की दूसरी लहर के दौरान सुरक्षित घर के रूप में एक निर्माणाधीन सुविधा के आपातकालीन उपयोग को गलत तरीके से व्यक्त करना पश्चिम बंगाल के लोगों को गुमराह करने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रयास है.' उन्होंने आगे लिखा, 'न केवल आपने जानबूझकर अपमानित किया साथ ही इस तथ्य को छिपाने की भी कोशिश की कि केंद्र सरकार ने 75 प्रतिशत धन, यानी 400 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, बल्कि भारत की संघीय राजनीति को भी कम किया है. यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है.'

Mamata Banerjee has no regard for details, comes unprepared for meetings with the PM. She refers to mortality as comorbidity and thinks she is making an intelligent point. Similarly, Bengal has all the vaccine it needs to inoculate people but it has failed spectacularly to do so. pic.twitter.com/shea8zPVog

— Amit Malviya (@amitmalviya) January 7, 2022