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Hindi Newsदेशममता बनर्जी और TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 बड़े अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अब तक क्या हुआ

ममता बनर्जी और TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 बड़े अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अब तक क्या हुआ

West Bengal Polls: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कोलकाता पुलिस के कुछ अफसरों के एक्शन को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:27 PM IST
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west bengal police (file photo)
west bengal police (file photo)

West Bengal BJP letter to EC: बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कोलकाता पुलिस के कुछ अफसरों को फौरन सस्पेंड करने की मांग की है. चुनाव आयोग के नाम लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि कुछ पक्षपाती और मिलीभगत वाले पुलिस अधिकारियों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो अपनी संरक्षक एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत सत्ताधारी टीएमसी के उम्मीदवारों को चुनाव जितवाने की अपरोक्ष कोशिशें कर रहे हैं. बीजेपी की वेस्ट बंगाल यूनिट ने इन अफसरों को पक्षपाती बताते हुए कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास, बिजितास्व राउत और राहुल अमीन अली शाह को हटाने की मांग की है.

पत्र में ये भी लिखा है कि कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास, बिजितास्व राउत और राहुल अमीन अली शाह (एसआई) ने पश्चिम बंगाल पुलिस कल्याण समिति के राज्य सम्मेलन में टीएमसी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी.

लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर एक्शन

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की टीम ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान दो अप्रैल को सर्वे बिल्डिंग के सामने पैदा हुई कानून-व्यवस्था की समस्या को लेकर कोलकाता पुलिस के डीसी-II (दक्षिण डिवीजन), अलीपुर के प्रभारी अधिकारी, अलीपुर के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी और अलीपुर के एक सार्जेंट को सस्पेंड करते हुए सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. आपको बताते चलें कि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी. 4 मई को नतीजे आ जायेंगे. 

(यह भी पढ़ें- Bengal Election 2026: पिछले बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां)

बंगाल में ममता का ‘चौका’ या बीजेपी का ‘परिवर्तन’

2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी के सामने चुनाव हार गई थीं, लेकिन अपने आक्रामक प्रचार से उन्होंने 48.02% वोट शेयर छीनते हुए 215 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी. टीएमसी ने बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया था. लेफ्ट और अन्य को एक-एक सीट मिली थी. कांग्रेस पश्चिम बंगाल में शून्य हो गई थी. अब देखना होगा कि बीजेपी चुनाव जीतकर बंगाल में परिवर्तन लाएगी या फिर टीएमसी जीत का चौका लगाएगी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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