देश

ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक

Raju Bista on Attack: भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर हमला किया गया. हालांकि उन्हें किसी तरह की चोटें नहीं आईं हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:15 AM IST
BJP MP Raju Bista's convoy attacked in Bengal: नॉर्थ बंगाल के सुखिया पोखरी (Sukhia Pokhari) इलाके में शनिवार 18 अक्टूबर 2025 की शाम को बीजेपी के दार्जिलिंग (Darjeeling) के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला किया. भाजपा सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमले की जानकारी साझा की.

बीजेपी सांसद को साजिश का शक
बिस्ता ने कहा, "सुखिया पोखरी के पास मसधुरा (Masdhura) में आज मेरे काफिले पर अज्ञात उपद्रवियों ने हमला किया. हालांकि उन कायरों ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन हमले का जोर मेरे ठीक पीछे वाले वाहन पर पड़ा. हमारे क्षेत्र के लिए एक मध्यस्थ की घोषणा के बाद हुए हमले का समय बेहद संदिग्ध है और हमारे क्षेत्र में शांति भंग करने की साजिश की ओर इशारा करता है." वो उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, दुआर्स (Dooars) और तराई (Terai) क्षेत्र में गोरखा (Gorkha) मुद्दों पर एक सरकारी वार्ताकार नियुक्त करने के केंद्र के फैसले का जिक्र कर रहे थे.

"हम डरने वाले नहीं"
भाजपा सांसद ने कहा, "अगर कोलकाता के प्रति वफादार लोग सोचते हैं कि हम इस तरह के हमलों से घबरा जाएंगे, तो वे गलत हैं. हम डरे हुए नहीं हैं, और इस तरह के कायराना हमले हमारे हौसले और बुलंद करते हैं. मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं जिन्होंने आज शांति भंग करने की कोशिश की है, हम उनके प्रयासों को कामयाब नहीं होने देंगे. हम अपने क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम करेंगे, और दुनिया की कोई भी ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती."

 

सुकांत मजूमदार ने की निंदा
इस घटना के बाद, केंद्रीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने बिस्टा के काफिले पर हुए हमले की निंदा की. मजूमदार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मालदा नॉर्थ से माननीय सांसद श्री खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी से माननीय विधायक श्री शंकर घोष पर हाल ही में हुए हमलों के बाद, आज एक और घिनौनी और कायराना साजिश सामने आई. इस बार दार्जिलिंग से हमारे माननीय सांसद श्री @RajuBistaBJP जी को भाड़े के बदमाशों के ज़रिए निशाना बनाया गया. अचानक हुए हमले में उनकी कार के पीछे वाली गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से राजू जी सुरक्षित हैं."

 

 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मैं इस घिनौने हमले की कड़ी निंदा करता हूं. इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने वालों के लिए मेरा संदेश बिल्कुल साफ है: उत्तर बंगाल की जनता आपकी अराजकता के हर पल पर पैनी नजर रख रही है. उत्तर बंगाल और असल में पूरे बंगाल की जनता इस तरह के घिनौने आचरण का माकूल जवाब देगी. @BJP4Bengal भाड़े के गुंडों द्वारा किए गए हमलों से नहीं डरती और न ही किसी भाजपा जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता को कभी डराया या चुप कराया जा सकता है."
 

सीएम ममता ने क्या आपत्ति जताई थी?
इससे पहले, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने दार्जिलिंग, दुआर्स और तराई में गोरखा मुद्दों पर केंद्र द्वारा सरकारी वार्ताकार (Government interlocutor) की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इस कदम को "एकतरफा" और राज्य सरकार की सलाह के बिना लिया गया कदम बताया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले राज्य के अथॉरिटी को कमजोर करते हैं और पहाड़ियों में नाजुक सामाजिक-राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

West BengalBengalBJPRaju BistaMamata BanerjeeDarjeeling

