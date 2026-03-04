महाराष्ट्र में राज्यसभा का खेल गरमाया: विनोद तावड़े और रामदास अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका

BJP maharashtra rajyasabha candidates list 2026: बीजेपी ने महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े और रामदास अठावले समेत चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस चयन में संगठनात्मक अनुभव और सामाजिक प्रतिनिधित्व का खास ख्याल रखा है.
BJP maharashtra rajyasabha candidates list 2026: भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से अपने चार उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी काफी समय से इस चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही थी. अब नामों की घोषणा के साथ तस्वीर साफ हो गई है. सूची में विनोद तावड़े और रामदास अठावले जैसे बड़े चेहरों को जगह दी गई है.
इनके अलावा पार्टी ने नागपुर की पूर्व मेयर और आदिवासी महिला नेता मायाताई इवनाते को भी टिकट देकर बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है. चौथा नाम राज्य की राजनीति से जुड़े नेता रामराव वडकुते का है. इन चारों नामों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है.
पार्टी की ओर से जिन चार नामों पर मुहर लगी है, उनमें विनोद तावड़े. रामदास अठावले. मायाताई इवनाते. और रामराव वडकुते शामिल हैं. इन सभी को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है. बीजेपी का मानना है कि इन उम्मीदवारों से संगठन और सामाजिक संतुलन दोनों मजबूत होंगे. खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने नागपुर की एक आदिवासी महिला नेता को भी मौका देकर नई राजनीतिक दिशा दिखाने का प्रयास किया है. इससे पहले इस सीट को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही थी. लेकिन अंत में पार्टी नेतृत्व ने इन्हीं चार चेहरों पर भरोसा जताया है.
विनोद तावड़े की गिनती बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में होती है. वे इस समय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं. देश के कई राज्यों में चुनावी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. संगठन और रणनीति दोनों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.
चुनावी प्रबंधन में उनकी भूमिका की पार्टी के भीतर काफी सराहना होती रही है. उन्हें कई बड़े राजनीतिक अभियानों का चेहरा भी माना जाता है. पार्टी नेतृत्व का भरोसा उनके अनुभव और नेटवर्क पर टिका हुआ है. इसी वजह से उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है.
रामदास अठावले लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं. वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं. वे अपनी अलग शैली और शेरो-शायरी के लिए भी पहचाने जाते हैं. संसद में उनकी बातों को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ध्यान से सुनते हैं.
सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. वे दलित और वंचित वर्गों की आवाज के तौर पर भी जाने जाते हैं. बीजेपी और उनके दल का गठबंधन लंबे समय से चल रहा है. यही कारण है कि एक बार फिर उन्हें राज्यसभा के लिए मौका दिया गया है.
मायाताई इवनाते एक आदिवासी महिला नेता हैं. वे साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं. पेशे से शिक्षिका रही हैं. पहले वे नागपुर की मेयर भी रह चुकी हैं. उन्हें पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी मिल चुकी है. हाल ही में वे नागपुर महानगरपालिका की नवनिर्वाचित नगरसेविका बनी थीं.
वहीं रामराव वडकुते महाराष्ट्र बीजेपी के सक्रिय नेता हैं. अब पार्टी ने उन्हें भी राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है. इन चारों नामों से साफ है कि बीजेपी ने अनुभव, संगठन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर अपना दांव चला है.
