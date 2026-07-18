संसद में 2/3 बहुमत के लिए BJP का 'मास्टरस्ट्रोक', महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों को फिर एक करने का बड़ा प्लान!

संसद में आंकड़े बदलने की जुगत में BJP ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दांव खेला है. बीजेपी की संभावित रणनीति के मुताबिक, पार्टी की हाई कमान ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों को NDA में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. खासतौर पर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल जैसे संवैधानिक संशोधनों को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाना जरूरी हो गया है, इसलिए सियासी गलियारों में ये कवायद तेज हो गई है.
बीजेपी लीडरशिप साफतौर पर कह रही है कि दोनों गुट आपसी मतभेद भुलाकर एनडीए का सहयोग करें और आपस में एकजुट होने की बजाए अलग-अलग इकाई के तौर पर एनडीए में शामिल हो जाएं. बीजेपी हाई कमान इस मुद्दे पर किसी भी गुट को सीधे तौर पर बीजेपी में मर्ज करने के पक्ष में नहीं है बल्कि वो अलग-अलग इकाइयों के तौर पर एनडीए को सहयोग करें. ये फैसला कोई भावुकता नहीं, बल्कि शुद्ध गणित और वोट बैंक की हिसाब-किताब पर टिका है.
चर्चा के दौरान एक विकल्प यह भी सामने आया कि NCP का कोई गुट सीधे बीजेपी में शामिल न हो. हालांकि, पार्टी नेतृत्व इस विचार के पक्ष में नहीं दिख रहा. रणनीति यह है कि NCP अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखे और NDA की सहयोगी पार्टी के रूप में काम करे. शरद पवार गुट अलग और सुनेत्र पवार गुट अलग. इसीलिए एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने इन दोनों सियासी दलों के एनडीए में मर्जर के लिए लगाया है. सियासी जानकारों की मानें कि अगर एनसीपी के दोनों धड़े एक हो गए तो बीजेपी को महाराष्ट्र में सियासी नुकसान होगा. यही वजह है कि बीजेपी एनसीपी के दोनों धड़ों का एनडीए में तो विलय चाहती है लेकिन वो आपस में एकजुट हो जाएं ऐसा नहीं चाहती है.
सूत्रों के अनुसार, पूरी कवायद का सबसे बड़ा कारण संसद का अंकगणित है. संविधान संशोधन से जुड़े किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है. बताया जा रहा है कि सरकार भविष्य में महिला आरक्षण कानून के पूर्ण क्रियान्वयन और परिसीमन से जुड़े संशोधन विधेयकों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है. ऐसे में हर अतिरिक्त संसदीय समर्थन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यदि NCP के दोनों गुट एकजुट होकर NDA का हिस्सा बनते हैं तो गठबंधन को संसद में अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है, जिससे आवश्यक बहुमत जुटाने में आसानी होगी.
BJP का कोर वोट बैंक महाराष्ट्र में 'माधव' गठबंधन पर निर्भर करता है, खास OBC समुदायों का. अगर NCP को सीधे में विलय कर लिया गया तो Maratha वोट बैंक से जुड़े पुराने तनाव के चलते ये OBC वोटर नाराज हो सकते हैं. BJP नहीं चाहती कि अपना मजबूत आधार हिले. इसके अलावा, Eknath Shinde वाली Shiv Sena जैसे सहयोगी दलों में भी बेचैनी फैल सकती है. उन्हें लग सकता है कि BJP अब उन्हें कमजोर करने की तैयारी कर रही है. इसलिए NCP को अलग रखकर गठबंधन की अंदरूनी स्थिरता बनाए रखना मकसद है.
अलग-अलग रहकर NDA महाराष्ट्र के अलग-अलग वर्गों तक अपनी पहुंच बना सकता है. एक तरफ BJP-OBC और शहरी वोटर, दूसरी तरफ NCP का Maratha और ग्रामीण प्रभाव. दोनों मिलकर पूरे राज्य में छत्रछाया फैला सकते हैं.
असल वजह संसद का गणित है. संवैधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए. पहले कुछ कोशिशों में BJP को झटका लगा था, इसलिए अब काफी पहले से तैयारी चल रही है. अगर एकजुट NCP NDA में आ गई तो लोकसभा में जरूरी वोट मिल जाएंगे, जिससे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल दोनों बिल पास हो सकेंगे.
दोनों गुटों में बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन रास्ता आसान नहीं. हाल के नेतृत्व बदलाव के बाद पावर शेयरिंग का सवाल सबसे बड़ा है. कौन बनेगा बड़े भाई? मंत्री पद किसे मिलेंगे? सीनियर नेता दोनों तरफ से जोर लगा रहे हैं कि कोई एक पक्ष हावी न हो. फिर भी केंद्र की BJP नेतृत्व अपने एजेंडे को पास करवाने के लिए पूरी तरह अड़ा हुआ है. ऐसे में क्षेत्रीय नेताओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्दी कोई समझौता निकालें.
अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन हलचल तेज है. अगर ये री-यूनियन हो गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है. विपक्षी खेमे में भी चर्चाएं गरम हैं. देखना होगा कि नाराजगी, महत्वाकांक्षा और पुरानी दुश्मनी को पार करके ये गठजोड़ टिक पाता है या नहीं.