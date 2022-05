West Bengal: बंगाल में BJP को लग सकता है बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने दिए TMC में जाने के संकेत

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद से भाजपा के कई नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं. भाजपा नेताओं के पार्टी से इस्तीफे का दौर अब भी जारी है. अब पश्चिम बंगाल के भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे टीएमसी में शामिल हो सकते हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने संगठन में एक वरिष्ठ पद पर रहने के बावजूद उन्हें ठीक से काम करने की अनुमति नहीं देने की बातें कही हैं. उन्होंने राज्य में भाजपा नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं. सूत्रों ने कहा कि उनके तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल होने की संभावना है.

सिंह की टिप्पणी शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जूट की कीमतों को 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर सीमित करने की अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा के बाद आई है. इसे लेकर अर्जुन सिंह और अन्य उद्योग हितधारक पिछले कुछ हफ्तों से मांग कर रहे थे.

Issues related to Jute come under the Centre but some of them come under West Bengal govt officials as well. I'll be going to have a discussion with them on this matter, today: BJP Barrackpore MP Arjun Singh pic.twitter.com/kjQJo7Q59G

सिंह ने कहा कि मैंने हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की राज्य इकाई की स्थिति के बारे में बताया. समर्पित कार्यकर्ताओं को उनकी उचित मान्यता नहीं दी जाती है. राज्य उपाध्यक्ष होने के बावजूद, मुझे ठीक से काम करने की अनुमति नहीं है. बता दें कि अर्जुन सिंह 2019 में टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए हैं.

West Bengal | I kept my opinion in front of BJP chief JP Nadda & he said that he'll think about it. BJP has shortcomings in Bengal & Kerala & it's upon the party as a whole how it'll tackle them, being an MP, I can't look into them on an individual level: BJP MP Arjun Singh

— ANI (@ANI) May 22, 2022