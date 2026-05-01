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Hindi Newsदेशकाउंटिंग से पहले BJP का एक्शन मोड ON, कोलकाता मीटिंग में बनेगी फुलप्रूफ रणनीति; विपक्ष के हर मूव पर होगी नजर

काउंटिंग से पहले BJP का एक्शन मोड ON, कोलकाता मीटिंग में बनेगी फुलप्रूफ रणनीति; विपक्ष के हर मूव पर होगी नजर

West Bengal Elections: BJP ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले कोलकाता में हाई लेवल बैठक बुलाई है. इसमें काउंटिंग डे की रणनीति, बूथ प्रबंधन और समन्वय पर चर्चा होगी. राज्य में 90% से ज्यादा मतदान के बाद TMC-भाजपा के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित होंगे.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 08:30 AM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. ताजा जानकारी के अनुसार, पार्टी ने 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले कोलकाता में 2 मई को एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है. इस बैठक का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा करना है, ताकि काउंटिंग डे पर किसी भी तरह की चूक न हो. सूत्रों के मुताबिक, ये बैठक पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए अंतिम रणनीति को आकार दिया जाएगा. इसमें समन्वय, निगरानी और जमीनी स्तर की तैयारियों पर विशेष जोर रहेगा.

काउंटिंग डे की रणनीति पर मंथन

पार्टी नेतृत्व इस बैठक में काउंटिंग डे के पूरे प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगा. खासतौर पर बूथ स्तर के प्रबंधन, काउंटिंग सेंटर पर तैनाती और विभिन्न टीमों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा होगी.
सूत्रों के अनुसार, BJP ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो. इसके लिए हर स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है. जैसे-जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, पार्टी के लिए यह बैठक निर्णायक मानी जा रही है, जिसमें काउंटिंग डे की अंतिम रणनीति को मंजूरी दी जाएगी.

इस हाई लेवल मीटिंग में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तैनात प्रवासी नेताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है. इन नेताओं में सांसद और विधायक शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. ये सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों से विस्तृत रिपोर्ट और फीडबैक पेश करेंगे, जिससे पार्टी को जमीनी स्थिति का स्पष्ट आकलन मिल सके. सूत्रों का कहना है कि इन फीडबैक के आधार पर ही काउंटिंग डे की रणनीति को और धार दिया जाएगा.

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कई सीटों पर कड़ी टक्कर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई अहम सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. जहां TMC अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं BJP भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला काफी करीबी हो सकता है, इसलिए मतगणना के दौरान हर राउंड पर नजर बनाए रखना दोनों ही दलों के लिए बेहद जरूरी होगा.

रिकॉर्ड मतदान ने बढ़ाया सस्पेंस

ECI के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है. दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत वोटिंग हुई, जबकि पहले चरण में 93.19 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था.
इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 92.47 फीसदी तक पहुंच गया, जो चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है. ज्यादा मतदान को आमतौर पर बदलाव या मजबूत जनभागीदारी का संकेत माना जाता है, जिससे परिणामों को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: 'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ गई 'महाभारत'? पूरी कहानी

4 मई को आएंगे नतीजे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. इसी दिन असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे. राजनीतिक दलों ने मतगणना से पहले अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. BJP की ये हाई लेवल मीटिंग भी उसी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है, जिसका मकसद हर स्तर पर मजबूत पकड़ बनाए रखना है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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