पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर BJP मंत्री का कब्जा, केस जीतने के बावजूद नहीं छोड़ी जगह

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार का कहना है कि उनकी जमीन पर महाराष्ट्र सरकार में भाजपा मंत्री जयकुमार रावल ने कब्जा किया हुआ है. उनका कहना है कि केस जीतने के बावजूद वो हमें जमीन नहीं दे रहे हैं.
Trending Photos
Pratibha Patil: पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परिवार ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयकुमार रावल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि धुले जिले के शिरपुर तालुका में उनकी पुश्तैनी जमीन पर रावल और उनके समर्थकों ने अवैध कब्जा कर रखा है. यह विवाद 33 एकड़ खेती की जमीन का है, जो पूर्व राष्ट्रपति और उनके भाइयों की साझा संपत्ति है.
प्रतिभा पाटिल के भाई और भतीजे ने बताया कि इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी. रावल ने इस पर दावा किया था लेकिन अदालत ने साफ तौर पर पाटिल परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद बीजेपी मंत्री और उनके समर्थक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं. पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे उदय पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,'जब हम अदालत के आदेश के मुताबिक जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तो रावल के समर्थकों ने हमें भगा दिया. अदालत का आदेश मानने के बजाय वो गुंडों के सहारे हमें परेशान कर रहे हैं.'
उन्होंने आरोप लगाया कि जयकुमार रावल, जो बीजेपी के कद्दावर नेता और सिंदखेडा से विधायक हैं, अपने मंत्री पद का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो वर्षों से इस जमीन पर अवैध खेती कर रहे थे. अब जबकि केस हमने जीत लिया है, तो वो जमीन देने से इनकार कर रहे हैं. हमें डराने के लिए बदमाश भेजे गए और धमकियां दी गईं.
उदय पाटिल ने यह भी कहा कि पुलिस इस मामले में रावल का पूरा साथ दे रही है. हमने जब पुलिस को शिकायत दी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई. अगर एक पूर्व राष्ट्रपति के परिवार के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा?
परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों को तुरंत दखल देना चाहिए और अदालत का आदेश लागू कराना चाहिए. पाटिल परिवार ने मांग की है कि उन्हें जमीन का वैध कब्जा दिलाया जाए और राजनीतिक दबाव को खत्म किया जाए. फिलहाल मंत्री जयकुमार रावल की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.