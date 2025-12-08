बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है? 6 प्वाइंट्स में जानिए

पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते, उससे ठीक पहले बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया. हां, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं. वे बाबरी मस्जिद को मानते हैं. वंदे मातरम को 150 साल हो रहे हैं. बंगाल की धरती से ही आजादी का ये गीत था. इस पर चर्चा होनी चाहिए. भारत की विरासत है ये. अगला सवाल बाबरी पर हुआ तो गिरिराज ने दहाड़ते हुए कहा कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी, ममता बनर्जी ने रखवाई है और अब वह नौटंकी कर रही हैं और अपने सांसदों से उनके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं. ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू और मुसलमान के बीच बांटने का हिडन एजेंडा चला रही हैं. इसके बाद सदन में पीएम ने कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन बंगाली अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव की बात कर मिशन-2026 के लिए भाजपा की जमीन भी तैयार कर दी.

हां, जैसे-जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है ध्रुवीकरण तेज होता दिख रहा है. एक तरफ बाबरी मस्जिद का हल्ला है, कोलकाता में सामूहिक रूप से गीता पाठ हो चुका है और अब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है. आइए 6 प्वाइंट्स में जानते हैं कि कैसे भाजपा ने बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणनीति का श्रीगणेश कर दिया है.

1. पीएम ने कांग्रेस को कोसा लेकिन निशाने पर ममता

वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने भगवान राम के जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी...का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यही वंदे मातरम् है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई. स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था... यहां कोई पक्ष-प्रतिपक्ष नहीं है, हम सबके लिए यह स्वीकार करने का अवसर है, जिस वंदे मातरम के कारण हमारे लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं. बार-बार पीएम ने बंकिम दा को याद किया.

बंगाल से आने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए पीएम ने सम्मान और गौरव के जो शब्द कहे, वह विशेष रूप से बंगालियों के दिलों को जरूर छुआ होगा. उन्होंने कहा कि बंकिम दा ने भारत में फैलाई जा रही हीन भावना को झकझोरा था. वंदे मातरम ने भारत का सामर्थ्य प्रकट किया. पीएम ने अपने संबोधन के जरिए आजादी के आंदोलन में बंगाल और बंगालियों के योगदान को स्वीकारा. कह कि एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को ताकत, प्रेरणा और दिशा देता था. अंग्रेज जानते थे कि बंगाल का सामर्थ्य देश का केंद्रबिंदु है इसीलिए उन्होंने बंगाल के टुकड़े करने की सोची. 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरफ बंगाल की एकता के लिए गली-गली का नारा बन गया. पीएम ने पूरा भाषण बंगाल पर केंद्रित रखा.

2. ममता के सांसद हाथ मलते रहे

जब पीएम आज संसद में बोल रहे थे तो टीएमसी के सांसद टकटकी लगाए सुनते रहे. कोई कुछ बोल नहीं सका. पीएम ने बंगाल का जमकर बखान किया. उन्होंने कई बंगाली विभूतियों का नाम लिया और उनके योगदान का जिक्र किया. कुछ सवाल उठाने लायक नहीं मिला तो TMC के सांसद सौगत रॉय ने पीएम को टोका और कहा कि आप बंकिम दा नहीं, बंकिम बाबू कहिए. पीएम ने ओके-ओके कहा और आगे बंकिम बाबू कहना शुरू कर दिया. नीचे वीडियो देखिए.

#WATCH | प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर कहा, "...बंगाल का विभाजन तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन हुआ और तब वंदे मातरम् हर जगह गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू का यह भाव सूत्र जो उन्होंने तैयार किया था… pic.twitter.com/IhB8gP4qi6 — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2025

संसद में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, '...मैंने भाजपा के कुछ लोगों को यह कहते सुना कि वे नेताजी को पसंद नहीं करते. आप नेताजी, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय को पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसको पसंद करते हैं?'

दिलचस्प बात यह है कि बंगाली माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर तृणमूल कांग्रेस इसे पर्याप्त सम्मान नहीं दे रही है. सुवेंदु अधिकारी ने नॉर्थ कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सम्मान में रैली निकाली. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बंगाल की धरती से निकले इस राष्ट्रीय मंत्र को पूरा-पूरा भाजपा ने भुनाया है.

3. बाबरी भी मुद्दा बन रहा

हां, पहली नजर में यह आश्चर्यजनक लगता है. अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद प्रस्तावित मस्जिद पर काम शुरू नहीं हो सका लेकिन सैकड़ों किमी दूर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक नहीं, तीन बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान पेश हो चुका है. नींव भी रख दी गई. टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं. वह माहौल गरमा रहे हैं. भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनके पीछे ममता का हाथ है. बाबरी मस्जिद बनाने के प्रयास को सांप्रदायिक भले कहा जा रहा है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. ममता बनर्जी ने भी सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लिया है. दावा किया जा रहा कि 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर आए थे. बाबरी की नींव रख दी गई. सऊदी से धार्मिक लीडर यहां पहुंचे थे. चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है. अभी पार्टियां इस मुद्दे को पकने दे रही हैं. हुमायूं ने जिस तरह ओवैसी से गठबंधन की बात की है, उससे साफ है कि आगे बाबरी का मुद्दा बढ़ने पर ध्रुवीकरण तेज होगा. और कहीं न कहीं इससे भाजपा को फायदा होगा. यही वजह है कि दिल्ली से कोलकाता तक के भाजपा नेता इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

4. ध्रुवीकरण शुरू भी हो चुका

एक तरफ बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कोलकाता में भगवद् गीता का सामूहिक पाठ किया गया है. इसमें 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया है. गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बाबा रामदेव और धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री जैसे साधु-संत शामिल हुए हैं. अच्छी खासी भीड़ दिखी. जबकि इससे एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित मस्जिद की नींव रखी गई थी. इसके साथ-साथ तीखी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है.

5. शाह के हाथ में कमान, अमित मालवीय 'पायलट'

पिछले चुनावों की तरह गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल चुनाव की रणनीति बना रहे हैं. भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख और राज्य में पार्टी के सह-प्रभारी अमित मालवीय एक-एक घटनाक्रम का अपडेट ले रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं. अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं का इस्तेमाल कर रही हैं. बंगाल पुलिस हुमायूं का समर्थन कर उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है. शाह मिशन-2026 का पूरा खाका खींच चुके हैं और वह अगले कुछ दिन बाद ही बंगाल का दौरा शुरू करने जा रहे हैं. वह बंगाल में चुनावी माहौल बनाएंगे, संगठन को सक्रिय करेंगे और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे. पिछली बार भाजपा ने पूरी ताकत लगाकर 77 सीटें जीती थीं. इस बार अभी से रणनीति तैयार की जा रही है, जो ममता के लिए खतरे की घंटी है.

6. इस बार ममता के पास पीके भी नहीं

हां, बंगाल के पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के साथ पीके का दिमाग था. तब उनकी चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी. ममता पीके पर इतना बेस्ड थीं कि जब एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ने लगे तो ममता ने पीके को एक तरह का अल्टीमेटम दिया था. इस पर प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा था कि नोट कर लीजिए, भाजपा डबल डिजिट को पार नहीं कर पाएगी. यह कहकर उन्होंने मीडिया में आ रही उन खबरों को ज्यादा तवज्जो न देने की बात कही थी जिसमें ममता को झटका जैसी बातें कही जा रही थीं. तब तो ममता की सत्ता बच गई लेकिन इस बार क्या होगा?

इस बार ममता के साथ पीके नहीं हैं और ऐसे में उन्हें अपनी रणनीति काफी फूंक-फूंककर तैयार करनी होगी. पिछली बार भाजपा ममता के किले को हिला तो दी थी लेकिन सत्ता को चुनौती नहीं दे पाई. इस बार वह ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है. जिस तरह के मुद्दे आ रहे या पैदा किए जा रहे हैं, साफ है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की पटकथा लिखी जा चुकी है.