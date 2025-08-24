‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह

Anurag Thakur: हाल में ही अंतरिक्ष से लौटकर आए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है. देश उनकी इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है, इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. नेशनल स्पेस डे के अवसर पर ऊना के एक पीएम श्री स्कूल में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति माना जा सकता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा?

क्या बोले अनुराग ठाकुर

बच्चों को संबोधित करते हुए बीजेपी सासंद अनुराग ठाकुर ने छात्रों से पूछा कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका जवाब बच्चों ने दिया, कोई नील आर्मस्ट्रांग का नाम लिया तो कोई किसी और अंतरिक्ष यात्री का नाम लिया. इसके बाद मुस्कुराते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि हनुमान जी थे. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिय कि हम अभी भी खुद को वर्तमान में देखते हैं, जब तक हम अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा, ज्ञान और संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक हम वैसे ही रहेंगे जैसे अंग्रेजों ने हमें दिखाए हैं.

शेयर किया वीडियो

बच्चों से संवाद करने का ये वीडियो उन्होंने अपने एक्स पर शेयर किया. जिसमें वो बच्चों से ये सवाल करते हुए दिखाए दे रहे हैं. इस पर एक व्यक्ति ने कमेंट करते हुए लिखा कि हनुमान जी से पूर्व भी कई देवी देवता अंतरिक्ष में यात्रा करते रहे है, खास करके वो जो अलग अलग ग्रहों पर वायु मार्ग से ही आते जाते थे. वहां रोड और रेल पटरी उस वक्त नहीं थी. विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान की भी जरूरत है

नारद जी त्रिलोक विहारी हैं व देवर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, उनका जन्म सृष्टि रचना के बिल्कुल शुरुआती काल में हुआ और हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ.

F&Q

सवाल- नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है?

जवाब- 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है.