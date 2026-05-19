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Hindi Newsदेशतेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी..., चुनाव से पहले भाजपा नेता का बड़ा दावा, कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल होंगे सीएम?

'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' चुनाव से पहले भाजपा नेता का बड़ा दावा, कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल होंगे सीएम?


Revanth Reddy Will Become Next Suvendu Adhikari: भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि सीएम रेड्डी कांग्रेस के साथ वहीं कर सकते हैं, जो बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने TMC के साथ किया.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 19, 2026, 12:12 PM IST
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'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' चुनाव से पहले भाजपा नेता का बड़ा दावा, कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल होंगे सीएम?

Revanth Reddy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने चौंकाने वाला दावा किया. सोमवार ( 18 मई 2026) को निजामाबाद के सांसद ने संकेत दिया कि सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के साथ वही कर सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने TMC के साथ किया. उन्होंने दावा किया कि रेड्डी ठीक उसी तरह अपना पॉलिटिकल साइड स्विच कर सकते हैं, जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 6 साल पहले TMC छोड़कर भाजपा में शामिल होकर किया था. 

विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी हार 

अरविंद ने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री चुनकर गलती की है, क्योंकि उन्होंने उन सीनियर पार्टी लीडर्स की अनदेखी की है, जिन्होंने कांग्रेस में दशकों बिताए हैं. उन्होंने कहा कि आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा,' तेलंगाना में 2028-29 में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. 1985 और 1994 में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. 2028-29 में, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी को एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ेगा.'  

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पीएम की टिप्पणी 

भाजपा सांसद की ये टिप्पणी राजनीतिक रूप से इसलिए अहम बताई जा रही है क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा था, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी. पीएम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा था,' आप जहां पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे. अच्छा है कि मुझसे ही जुड़ो.' पीएम की इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दिया.  

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तेलंगाना में होगा खेला? 

धर्मपुरी अरविंद ने पीएम के हैदराबाद वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा,' मुझे ठीक से नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं भाजपा में सिर्फ एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हूं. मुझे यकीन नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक संबंध है. मुझे सच में नहीं पता कि कुछ चल रहा है या कुछ ऐसा जैसा सुवेंदु अधिकारी ने किया था.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 सालों में तेलंगाना में कुछ 'तेजतर्रार राजनीति' देखने को मिलेगी, जिसके कारण भाजपा वहां सत्ता में आएगी. भाजपा सांसद की इस टिप्पणी से कांग्रेस में बड़ी हलचल मच सकती है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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