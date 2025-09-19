लोग बेसहारा हो गए हैं, हमारा दिल बहुत दुखी है....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है. इसे लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब बेसहारा हो गए हैं और इससे हमारा दिल बहुत दुखी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 19, 2025, 07:20 PM IST
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश कुदरत का कहर देखा जा रहा है. बारिश-बाढ़, भूस्खलन ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया है. आलम ऐसा है कि लोगों को सुरक्षित जोन में ले जाया जा रहा है. मौसम की मार झेल रहे लोगों से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मुलाकात की और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब बेसहारा हो गए हैं और इससे हमारा दिल बहुत दुखी है. यहां लापरवाही, पूर्ण उदासीनता, लापरवाही और भ्रष्टाचार है, हम सभी जानते हैं कि ये लोग हिमाचल प्रदेश के निवासियों को कैसे देखते हैं.

आगे बोलते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि उनके दिल में क्या है. यह जश्न मनाने या छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने का समय नहीं है. फिर भी, आप रिपोर्ट देख रहे हैं और इन लोगों के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं.

 

इससे पहले उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में हुए नुकसान का भी जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि कल मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री केवल 50 रुपये हुई और मैं 15 लाख रुपये वेतन देती हूं, कृपया मेरा दर्द भी समझें मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की निवासी हूं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था. रनौत के साथ भाजपा नेता और मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर भी थे. स्थानीय निवासियों ने उन्हें नुकसान की गंभीरता के बारे में बताया और बताया कि 15-16 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

kangana ranaut

