लोग बेसहारा हो गए हैं, हमारा दिल बहुत दुखी है....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है. इसे लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब बेसहारा हो गए हैं और इससे हमारा दिल बहुत दुखी है.
Trending Photos
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश कुदरत का कहर देखा जा रहा है. बारिश-बाढ़, भूस्खलन ने पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया है. आलम ऐसा है कि लोगों को सुरक्षित जोन में ले जाया जा रहा है. मौसम की मार झेल रहे लोगों से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मुलाकात की और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब बेसहारा हो गए हैं और इससे हमारा दिल बहुत दुखी है. यहां लापरवाही, पूर्ण उदासीनता, लापरवाही और भ्रष्टाचार है, हम सभी जानते हैं कि ये लोग हिमाचल प्रदेश के निवासियों को कैसे देखते हैं.
आगे बोलते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि उनके दिल में क्या है. यह जश्न मनाने या छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने का समय नहीं है. फिर भी, आप रिपोर्ट देख रहे हैं और इन लोगों के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं.
— ANI (@ANI) September 19, 2025
इससे पहले उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में हुए नुकसान का भी जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि कल मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री केवल 50 रुपये हुई और मैं 15 लाख रुपये वेतन देती हूं, कृपया मेरा दर्द भी समझें मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की निवासी हूं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था. रनौत के साथ भाजपा नेता और मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर भी थे. स्थानीय निवासियों ने उन्हें नुकसान की गंभीरता के बारे में बताया और बताया कि 15-16 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.