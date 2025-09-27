'क्या मैं अछूत हूं...', किस बात पर भड़कीं BJP सांसद कंगना, PM मोदी पर ऐसा क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता?

Kangana Ranaut: BJP सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रवक्ता की एक टिप्पणी पर उनकी जमकर आलोचना की है. इसके अलावा कहा कि क्या मैं अछूत हूं? जानिए क्या है पूरा मामला.
PM Modi: बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसती रहती हैं. इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सोनाली साहू की कड़ी आलोचना की है, सोनाली ने प्रधानमंत्री मोदी की झारसुगुड़ा यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपनी राजनीतिक संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत करते हैं. लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी क्यों आए हैं और उन्हें किसने आमंत्रित किया है? उन्होंने अपने बयान में कंगना का भी नाम लिया, जिस पर कंगना ने कहा क्या मैं अछूत हूं?
क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी की झारसुगुड़ा यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया और कहा कि हम अपनी राजनीतिक संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत करते हैं लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी क्यों आए हैं और उन्हें किसने आमंत्रित किया है? पिछली बार भगवान जगन्नाथ का निमंत्रण था तब उन्होंने सूरत के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन क्यों? क्या इसका उद्देश्य ओडिशा के युवाओं को अपने राज्य में काम के लिए इस्तेमाल करना है? इस बार मोदी किसको छोड़के आए हैं, कंगना को?
कंगना ने किया पलटवार
उनकी इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें जनता ने इस ज़िम्मेदारी के लिए तीन बार चुना है. वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर लोगों के विकास के लिए काम कर सकते हैं. जहां तक बिना सोचे-समझे मेरा नाम इसमें घसीटने की बात है, तो मैं अछूत क्यों हूं? मेरा नाम हमेशा अजीबोगरीब और गपशप भरे अर्थों में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैंने क्या किया है?
Narendra Modi Ji is the Prime Minister of India, chosen by the people three times for this responsibility. He can travel to any part of the nation and work for people's development.
As for mindlessly dragging my name in to it, why am I the untouchable? Why my name is always used… https://t.co/ZmyK0intJm
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 27, 2025
इसके अलावा कहा कि वह मेरे नेता हैं और अगर किसी दिन वह मुझसे मुलाकात रद्द करके कहीं चले जाते हैं, तो इसमें सनसनी क्यों है? मुझे आश्चर्य है कि क्या इसी सार्वजनिक चरित्र हनन और बदनामी के कारण ही मैं अभी तक प्रधानमंत्री से एक बार भी मुलाकात नहीं कर पाई हूं. कांग्रेस के महिला विरोधी एजेंडे पर शर्म आती है.
हाल में कंगना हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद ने राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने बाढ़ की समस्याओं को सुनने के बजाय, मनाली स्थित अपने रेस्टोरेंट को हुए आर्थिक नुकसान पर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी. उनकी इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.
