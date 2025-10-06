बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ

West Bengal: बंगाल की राजनीति में एक चौंकाने वाली और हिंसक घटना हुई है. मालदह उत्तर सीट से BJP के सांसद खगेन मुर्मू पर सोमवार दोपहर जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके में हमला हुआ, जब वे लोगों को राहत सामग्री बांट रहे थे. इस हमले में मुर्मू के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और खून बह रहा था. मुर्मू और उनके साथ मौजूद विधायक शंकर घोष पर काफी लोगों ने हमला किया, जिन्होंने पहले 'वापस जाओ' के नारे लगाकर रास्ता रोका था. इस घटना के बाद BJP ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर सीधा हमला बोला है, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई है.

विधायक और सांसद पर हमला

सोमवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित जलपाईगुड़ी में एक भयानक राजनीतिक हमला हुआ. BJP सांसद खगेन मुर्मू और उनके साथ स्थानीय विधायक शंकर घोष को उस समय निशाना बनाया गया, जब वे बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे. जो तस्वीरें सामने आईं, वे दिल दहला देने वाली थीं. सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर गहरी चोटें थीं और बहुत ज्यादा खून बह रहा था. उनका सफेद गमछा पूरी तरह से खून में डूब चुका था. हालांकि विधायक बाल-बाल बच गए. दोनों नेताओं को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

'यह TMC का जंगल राज है'

खूनी तस्वीरें सामने आते ही BJP ने पलटवार करना शुरू कर दिया. अमित मालवीय ने एक्स पर TMC पर सीधा हमला बोला. उन्होंने गुस्से में कहा, "बंगाल में TMC का जंगल राज है!" मालवीय ने कहा कि मुर्मू, जो एक सम्मानित आदिवासी नेता और दो बार के सांसद हैं, उन पर TMC के गुंडों ने हमला किया. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि जब बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन गायब था. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग सच में लोगों की मदद कर रहे हैं, यानी BJP नेता और कार्यकर्ता, उन्हीं पर हमला किया जा रहा है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, 'यह TMC का बंगाल है, जहां क्रूरता का राज चलता है और दयालुता को सजा मिलती है.'

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब उत्तर बंगाल बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा था, तब वह "सेलिब्रिटीज के साथ कार्निवल में नाच रही थीं." यह एक अमानवीय हरकत थी. अधिकारी ने आरोप लगाया कि अब डरकर ममता बनर्जी ने अपने गुंडों को BJP सांसदों और विधायकों पर हमला करने और उन्हें राहत काम से रोकने के लिए छोड़ दिया है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, 'लेकिन ममता बनर्जी, आप BJP को डरा नहीं सकतीं.'

TMC की चुप्पी और मुख्यमंत्री का दौरा

इस हमले पर फिलहाल तृणमूल कांग्रेस या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. हालांकि मुख्यमंत्री आज दोपहर कोलकाता से निकल चुकी हैं. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वह हासिमारा के एयर फोर्स स्टेशन पर उतरकर बाढ़ प्रभावित नागराकाटा इलाके का दौरा करेंगी.