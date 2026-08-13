/सुवेंदु सरकार ने भाजपा सांसद से वापस लिया राज्य का सर्वोच्च सम्मान, नेताजी पर टिप्पणी के बाद हुआ एक्शन!

पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को भाजपा सांसद नागेंद्र राय, जिन्हें अनंता महाराज के नाम से भी जाना जाता है, को दिया गया बंगा विभूषण पुरस्कार वापस ले लिया. यह राज्य का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह कार्रवाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के 24 घंटे के अंदर यह फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा था कि सोशल मीडिया पर नेताजी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जाए. उन्होंने कहा था कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो या सरकारी अधिकारी. मुख्यमंत्री का यह निर्देश अनंता महाराज की उस टिप्पणी के कुछ दिन बाद आया था, जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'युद्ध अपराधी' बताया था. उन्होंने आजाद हिंद फौज की भूमिका और भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे.
The West Bengal government has withdrawn and annulled the Banga Bibhushan honour conferred on Nagendra Ray alias Ananta Maharaj on February 21, 2026.
In an order, the Information & Cultural Affairs Department said that certain facts and circumstances that emerged after the… pic.twitter.com/JOb5wahieD
— ANI (@ANI) August 13, 2026
भाजपा सांसद नागेंद्र राय पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के कूचबिहार से आते हैं और राजबंशी समुदाय के नेता हैं. नागेंद्र राय को फरवरी 2026 में, जब ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में थी, बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था.
राज्य सरकार के मुताबिक, बंगा विभूषण राज्य और उसके लोगों के लिए उल्लेखनीय और बेहतरीन योगदान के सम्मान में दिया जाता है. यह सम्मान अपने साथ प्रतिष्ठा और सम्मान भी रखता है. सरकार ने कहा कि कुछ नए तथ्य और परिस्थितियां सामने आई हैं, जिनसे यह सवाल उठा कि नागेंद्र राय को यह सम्मान आगे भी दिया जाना चाहिए या नहीं. सरकार ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नागेंद्र राय के पास बंगा विभूषण का बने रहना इस सम्मान की गरिमा, प्रतिष्ठा और मकसद के मुताबिक नहीं है. इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 फरवरी 2026 को नागेंद्र राय को दिया गया बंगा विभूषण तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया और रद्द कर दिया. हालांकि, सरकार ने अपने बयान में यह साफ नहीं किया कि किस खास टिप्पणी या अपराध के आधार पर यह सम्मान वापस लिया गया है.
'बंगा विभूषण' पश्चिम बंगाल सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी. अब तक यह सम्मान कला, संस्कृति, सिनेमा, साहित्य, संगीत, खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों को दिया जा चुका है.