Advertisement
trendingNow13095878
Hindi Newsदेशबीजेपी सांसद ने राज्यसभा में मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों पैर, फिर सुनाई 31 साल पुरानी जानलेवा हमले की कहानी; भड़की CPM

बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई 31 साल पुरानी जानलेवा हमले की कहानी; भड़की CPM

Sadanandan Master Artificial Limbs: भाजपा के सासंद सी सदानंदन मास्टर ने सोमवार 2 फरवरी 2026 को सदन की मेज पर अपने आर्टिफिशियल पैर रख दिए, जिससे सदन में हंगामा हुआ.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 02, 2026, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई 31 साल पुरानी जानलेवा हमले की कहानी; भड़की CPM

Parliament Budget Session 2026:   राज्यसभा में सोमवार 2 फरवरी 2026 को भाजपा के सासंद सी सदानंदन मास्टर ने सदन की मेज पर अपने आर्टिफिशियल पैर रख दिए. इसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला. यह घटना तब देखने को मिली जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा हो रही थी. भाजपा सांसद की इस हरकत से सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया. वहीं उनका कहना था कि वह देश और जनता के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या है. 

दुर्घटना का किया जिक्र 

भाजपा सांसद सदानंदन मास्टर ने कहा,' जो लोग आज लोकतंत्र का शोर मचा रहे हैं उन्होंने 31 साल पहले केरल में मुझ पर हमला किया था. मैं घर लौट रहा था कि तभी संगठित अपराधियों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, सड़क पर गिरा दिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मेरे पैर काट दिए.' RSS से जुड़े रह चुके सांसद ने अपने साथ हुई दुर्घटना को याद करते हुए इसका आरोप CPM कार्यकर्ताओं पर लगाया. इसके बाद सदन में CPM की ओर से विरोध प्रदर्शन होने लगे.  

ये भी पढ़ें- पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होने वाला है कोई बड़ा ऐलान?

Add Zee News as a Preferred Source

 

जॉन ब्रिटास ने जताई आपत्ति 

सदानंद मास्टर की इस हरकत को लेकर CPM के सांसद जॉन ब्रिटास ने तुरंत सवाल खड़े करते हुए सदन में कृत्रिम अंगोंल के  प्रदर्शन पर आपत्ति जताई और वस्तुओं के प्रदर्शन के खिलाफ नियमों का हवाला दिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सदानंदन ने कहा,' आप हमेशा लोकतंत्र, सहिष्णुता और मानवता की बात करते हैं, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता राजनीतिक हिंसा पर आधारित है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है.' हालांकि, ब्रिटास की ओर से आपत्ति जताने के बाद उन्होंने कृत्रिम अंगों को मेज से हटा दिया गया. 

ये भी पढ़ें- मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM  

 

ब्रिटास के शब्दों को हटाया गया 

सदन में ब्रिटास ने अध्यक्ष से कहा,' आपने वस्तुओं के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है. वह (सी सदानंदन मास्टर ) कई दिनों से कृत्रिम अंगों के सहारे सदन में आते रहे हैं. दुर्भाग्य से उन्होंने उन्हें खो दिया.' इसको लेकर राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने बाद में कहा कि कृत्रिम अंगों को चर्चा से हटा दिया गया है और आगे कहा,' आप भी उसी सख्ती का पालन करें और मैं देखना चाहता हूं कि आपका रुख भी वही रहे.' मास्टर ने तीखे बयान के साथ अपने संबोधन को खत्म किया और कहा,' मुझे खेद है कि CPI-M की ओर से की गई यातना के कारण मैं अपना पहला भाषण देते समय खड़ा नहीं हो सका.' वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा ने बाद में अध्यक्ष से आग्रह किया कि ब्रिटास की ओर से बहस के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को हटा दिया जाए, जिससे सदन में मर्यादा बनी रह सके. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Sadanandan Master

Trending news

सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन