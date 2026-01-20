भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी, कुर्सी संभालते ही बढ़ी सुरक्षा

Nitin Nabin Z Security: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन की सुरक्षा बढ़ाई गई है. नितिन नबीन को 'जेड' कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है. इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के कमांडो उन्हें सुरक्षा देंगे.
BJP National President Security: भाजपा ने मंगलवार को नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है. इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का अभिनंदन किया है.
नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की जगह ली है. वे भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. इस सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले वे पार्टी के सबसे कम उम्र के नेता हैं. इससे पहले 14 दिसंबर 2025 को 45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था.
उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले दिल्ली स्थित झंडेवालान देवी मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए. इसके अलावा, दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर श्रद्धापूर्वक मत्था टेका था.
नवीन नबीन बिहार विधानसभा के पांच बार सदस्य रह चुके हैं. बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं. उन्हें उनकी लगातार संगठनात्मक कुशलता और प्रशासनिक अनुभव के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है. 23 मई 1980 को झारखंड के रांची में जन्मे नबीन ने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में कदम रखा. पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे.
2010 से नितिन नबीन लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने जा रहे हैं. उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल की. इस तरह वे 5 बार विधायक बने. उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास और कानून जैसे प्रमुख विभागों का भी कार्यभार संभाला है.
