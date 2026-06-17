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Opinion: तो क्या बीजेपी के बरक्स देश में सिर्फ कांग्रेस बचेगी? उद्धव गुट में टूट 'पावर पॉलिटिक्स' का नया चैप्टर!

आज सुबह दो खबरें सुर्खियों में रहीं. पहली मेसी का 'हैट्रिक' गोल और दूसरी महाराष्ट्र का सियासी खेल. मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ 3 गोल दाग वाहवाही लूटी. वहीं महाराष्ट्र में उद्धव के 6 'खिलाड़ियों' की 'फ्री-किक' ने सियासी सनसनी मचा दी है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 17, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:52 PM IST
Opinion: तो क्या बीजेपी के बरक्स देश में सिर्फ कांग्रेस बचेगी? उद्धव गुट में टूट 'पावर पॉलिटिक्स' का नया चैप्टर!

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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