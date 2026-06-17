महाराष्ट्र में उद्धव गुट में टूट की अटकलों के बीच बीजेपी विधायक आशीषराव देशमुख ने एक ऐसा दावा कर दिया जो एक नजर में तो खारिज किया जा सकता है, लेकिन क्रोनोलॉजी देखें तो उनकी बातों में कुछ दम भी दिखता है. आशीषराव ने कहा है कि- 'मैंने सुना है कि संजय राउत चाहते हैं कि UBT के सभी विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हो जाएं. इससे शरद पवार को राज्यसभा में विपक्ष का नेता और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा. संजय राउत इस पर काम कर रहे हैं. मेरे पास पक्की जानकारी है कि संजय राउत की मंशा उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने की थी. लोग अब संजय राउत के रोज़ाना के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं.