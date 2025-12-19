सोनिया गांधी को रोकने के लिए ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी प्रधानमंत्री होते

देश का एक तबका आज भी मानता है कि लालकृष्ण आडवाणी पीएम बनते-बनते चूक गए. वह उपप्रधानमंत्री तो रहे लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए. हालांकि एक वक्त ऐसा आया था जब भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बिठाने की तैयारी कर ली थी. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने अपनी नई किताब में वो किस्सा विस्तार से लिखा है. इसी समय सोनिया गांधी को पीएम बनने से रोकने के लिए ईसाई vs ईसाई के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई थी. यह बात उस समय की है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामों पर विचार कर रही थी, उस समय टंडन वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे.

अपनी किताब 'अटल संस्मरण' में अशोक टंडन ने लिखा है कि डॉ. पीसी अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और पीएमओ में एक प्रभावशाली साथी व्यक्तिगत तौर पर डॉ. अलेक्जेंडर के संपर्क में थे. वह ऐसा संकेत दे रहे थे जैसे वह वाजपेयी के दूत हों. वह सज्जन वाजपेयी को लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉ. अलेक्जेंडर को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहिए. अलेक्जेंडर ईसाई थे. ऐसा करने से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी असहज होंगी और भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि देश में एक ईसाई राष्ट्रपति के रहते एक और ईसाई प्रधानमंत्री नहीं हो सकेगा.

राष्ट्रपति पद के लिए रस्साकशी

दूसरी ओर, तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत एनडीए के संयोजक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नेताओं पर अपनी उम्मीदवारी के लिए निर्भर थे. इसी दौरान बीजेपी के भीतर से स्वर उठने लगे कि क्यों न अपने ही दल के किसी वरिष्ठ नेता को इस पद के लिए चुना जाए.

वाजपेयी सभी की बातें सुनते, लेकिन अपने विचार जाहिर नहीं करते. पूरा विपक्ष सक्रिय रूप से सेवानिवृत्त हो रहे राष्ट्रपति केआर नारायणन को एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. नारायणन की शर्त थी वह केवल तब चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, जब वह निर्विरोध चुने जा सकेंगे.

अटल नहीं माने वो सुझाव

वाजपेयी ने अपने दल के भीतर से आ रहे उन सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया कि वे स्वयं राष्ट्रपति भवन चले जाएं और प्रधानमंत्री पद अपने नंबर दो नेता लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे. उनका मत था कि किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुमत के बल पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और यह एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत होगी और वे ऐसे किसी कदम का समर्थन करने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे.

वाजपेयी ने विपक्षी कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया ताकि राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाई जा सके. टंडन लिखते हैं कि मुझे याद है कि सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और डॉ. मनमोहन सिंह उनसे मिलने आए थे. वाजपेयी ने पहली बार आधिकारिक रूप से खुलासा किया कि एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है.

सोनिया गांधी फिर बोलीं

कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया. फिर सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, 'आपके चयन से हम स्तब्ध हैं. हमारे पास उन्हें समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम आपके प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे.' बाकी इतिहास बन गया. समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का समर्थन घोषित करते हुए कहा, 'डॉ. कलाम मेरी पसंद हैं.'

डॉ. पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी आत्मकथा में कई लोगों को 2002 में उन्हें राष्ट्रपति न बनने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया. कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे नटवर सिंह के अनुसार डॉ. अलेक्जेंडर ने उन्हें और वाजपेयी के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहार ब्रजेश मिश्रा को भी इसके लिए दोषी ठहराया. कलाम के नाम ने सभी को चौंका दिया क्योंकि कलाम का नाम तो राष्ट्रपति पद की दौड़ में कहीं नहीं था.