Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /यूपी से स्मृति ईरानी, गुजरात से हेमांग जोशी... 2027 चुनाव से पहले BJP की नई टीम तैयार, चुनावी राज्यों में किसे मिली कमान और क्या होंगी चुनौतियां?

यूपी से स्मृति ईरानी, गुजरात से हेमांग जोशी... 2027 चुनाव से पहले BJP की नई टीम तैयार, चुनावी राज्यों में किसे मिली कमान और क्या होंगी चुनौतियां?

BJP New National Team Before 2027 Elections: भारतीय जनता पार्टी ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं को नई राष्ट्रीय टीम में अहम भूमिका सौंपी है. चुनाव वाले राज्यों से पार्टी ने किन नेताओं पर भरोसा जताया है और उनकी विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियां रहेंगे?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 17, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:53 PM IST
यूपी से स्मृति ईरानी, गुजरात से हेमांग जोशी... 2027 चुनाव से पहले BJP की नई टीम तैयार, चुनावी राज्यों में किसे मिली कमान और क्या होंगी चुनौतियां?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UGC-NET में गड़बड़ी के बाद NTA के 50 अधिकारियों पर गिरी गाज, केंद्र का सख्त फरमान
2
3
4
5