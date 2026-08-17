/यूपी से स्मृति ईरानी, गुजरात से हेमांग जोशी... 2027 चुनाव से पहले BJP की नई टीम तैयार, चुनावी राज्यों में किसे मिली कमान और क्या होंगी चुनौतियां?

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में गुजरात को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है. इसमें मुख्य रूप से 4 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम मायने रखती है. पार्टी ने वडोदरा सांसद हेमांग जोशी को युवा मोर्चा (BJYM) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रोहन गुप्ता-जगदीश ईश्वरभाई पटेल को राष्ट्रीय सचिव और वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कमान सौंपी है. गुजरात में भले ही भाजपा 3 दशकों से सत्ता में है, लेकिन हेमांग जोशी के लिए पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है. वहीं, रोहन गुप्ता के सामने डिजिटल और मीडिया स्पेस में कांग्रेस-AAP के आक्रामक हमलों को काटना अहम चुनौती होगा. इसके अलावा पार्टी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में156 सीटें जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बरकरार रखना भी अहम चुनौती है.