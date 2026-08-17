/यूपी से स्मृति ईरानी, गुजरात से हेमांग जोशी... 2027 चुनाव से पहले BJP की नई टीम तैयार, चुनावी राज्यों में किसे मिली कमान और क्या होंगी चुनौतियां?

Assembly Elections 2027: देश में अगले साल 2027 में 7 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं, इससे पहले भाजपा ने अपनी टीम में बड़ा उलटफेर करते हुए नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
2027 के चुनावों से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. आखिर चुनाव वाले राज्यों में किसे कमान सौंपी गई हैं और उनकी चुनौतियां क्या होंगी?
उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पार्टी के लिए इस बार अपनी जीत को दोहराना बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन काफी निराशजनक रहा था. पार्टी ने जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले 62 सीटें जीती थीं, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में वह केवल 33 सीट ही जीत पाई.
भाजपा को इस चुनाव में अपने सहयोगियों को मिलाकर कुल 36 सीटें मिलीं थी, जिसमें RLD को 2 और अपना दल (S) को 1 सीट मिली थी. ऐसे में अब पार्टी के सामने अलग-अलग सामाजाकि समूहों के बीच अपनी मजबूती बनाए रखने की बड़ी चुनौती है. इसके लिए पार्टी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा और अमरपाल मौर्य को OBC मोर्चे की जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा हरीश द्विवेदी और संगीता यादव को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी देकर भाजपा ने अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की कोशिश की है. अमेठी से सांसद रह चुकीं स्मृति ईरानी को भी भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है, जो महिला वोटर्स बढ़ाने में अहम फैसला हो सकता है.
उत्तराखंड में 14 फरवरी 2022 को आखिरी विधासभा चुनाव हुआ था. तब भाजपा ने बहुमत हासिल कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी और पुष्कर धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए राज्य की 5 सीटों पर बहुमत हासिल किया था. इस चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 56.81 प्रतिशत और कांग्रेस का 32.83 प्रतिशत रहा था. अब भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय टीम में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक, आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक और महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की कमान सौंपी गई है.
उत्तराखंड भाजपा के लिए यह टीम इसलिए अहम है, क्योंकि अगले 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के वापस बहुमत से सत्ता में लौटने की कठिन परीक्षा है. हालांकि, नितिन नवीन पहले ही कह चुके हैं कि वह राज्य में धामी मॉडल पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं. उन्होंने पुष्कर धामी के नेतृत्व में वहां तीसरी बार सरकार बनाने का भरोसा जताया है.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. वह जनवरी 2023 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे. ऐसे में भाजपा की ओर से मनप्रीत को पंजाब में चुनाव से पहले यह जिम्मेदारी देना सिखों और ग्रामीण वोटबैंक के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश है. इसके अलावा भाजपा ने पार्टी के कद्दावर संगठनात्मक नेता तरुण चुघ को भी अपनी नई टीम में केंद्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी है और डॉक्टर संदीप पाठक को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. भाजपा के लिए साल 2027 के चुनाव में पंजाब की आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के किले को भेदकर 117 सीटों पर अकेले मजबूत विकल्प बनकर उभरना सबसे बड़ी चुनौती है.
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में गुजरात को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है. इसमें मुख्य रूप से 4 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम मायने रखती है. पार्टी ने वडोदरा सांसद हेमांग जोशी को युवा मोर्चा (BJYM) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रोहन गुप्ता-जगदीश ईश्वरभाई पटेल को राष्ट्रीय सचिव और वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कमान सौंपी है. गुजरात में भले ही भाजपा 3 दशकों से सत्ता में है, लेकिन हेमांग जोशी के लिए पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है. वहीं, रोहन गुप्ता के सामने डिजिटल और मीडिया स्पेस में कांग्रेस-AAP के आक्रामक हमलों को काटना अहम चुनौती होगा. इसके अलावा पार्टी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में156 सीटें जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बरकरार रखना भी अहम चुनौती है.
2027 में गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, इन 3 राज्यों से भाजपा ने किसी को भी अपनी नई राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया है. इसे इन राज्यों की अनदेखी कहा जा रहा है. हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि पार्टी इन तीनों राज्यों में केंद्रीय संगठन के लिए नए चेहरे की तलाश करने के बदले मौजूदा नेतृत्व पर चुनाव लड़ने पर अधिक विश्वास जता रही है.